Еврооблигации Украины за неделю подешевели еще почти на 8%

Украинские еврооблигации дешевеют уже почти месяц, с тех пор как длятся очень тяжелые бои с превосходящими российскими силами на Донбассе: за минувшую они потеряли в цене в среднем еще 7,7%, и лишь решение Еврокомиссии рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС смогло вечером в пятницу остановить падение.

По информации Bloomberg, меньше всего снизились в цене самые "короткие" бумаги с погашением в сентябре этого года - на 1,5%, до 68,6% номинала, однако из-за близости срока погашения ставка по ним выросла до 241,8% годовых против 208,5% годовых неделей ранее.

Котировки бумаг с погашением в 2023-2025 годах упали за неделю на 6,4-7,4%, в 2026-2028 годах - на 9,6-9,9%, а самых "длинных", с погашением в 2029-2033 годах - на 7,5-7,9%.

На конец минувшей недели еврооблигации с погашением в сентябре 2023 года котировались по ставке 108,3% годовых, в сентябре 2024-го - 69% годовых, в 2025-м - 53,5%.

Ставки по бумагам с погашением в 2026-2029 годах выросли до 43,6-38,1%, а самых "длинных" с погашением в 2029-2033 годах - до 31,7-26,8%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 49,3%, в 2030 году - 25,8%, что соответственно на 4,6 п.п. и 1,8 п.п. выше показателей на конец позапрошлой недели.

Цена ВВП-варрантов, которая еще в начале июня была около максимума с начала войны - 38,8% от номинала (по сравнению с 60% перед войной), за минувшую неделю снизилась на 7,4% - до около 33,6% номинала.