Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 17.06.2022

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

дата UONIA Примітка

20.05.2022 9.0000

23.05.2022 9.0000

24.05.2022 9.0000

25.05.2022 9.0000

26.05.2022 9.0000

27.05.2022 9.0000

30.05.2022 9.0000

31.05.2022 9.0000

01.06.2022 9.0000

02.06.2022 9.0000

03.06.2022 23.0000

06.06.2022 23.0000



07.06.2022 23.0000



08.06.2022 23.0000

09.06.2022 23.0000

10.06.2022 23.0000

13.06.2022 23.0000

14.06.2022 23.0000

15.06.2022 23.0000

16.06.2022 23.0000

20.06.2022 23.0000



Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-р.