Золото дорожает 20 июня на снижении доходности американских гособлигаций

Цена на золото в понедельник утром умеренно растет за счёт снижения доходности казначейских гособлигаций США как альтернативного инструмента для "надёжных" инвестиций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,15 доллара, или на 0,23%, до 1844,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,48% - до 21,688 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник утром наблюдается положительная динамика, чему способствовало снижение доходности гособлигаций США (US Treasuries) до 3,231% с уровня предыдущего закрытия в 3,239%.

Кроме того, инвесторы отдают предпочтения таким активам-убежищам, как золото, из-за высокой инфляции. Так, например, потребительские цены в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6% с апрельских 8,3%.