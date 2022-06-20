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Иена 20 июня находится около 24-летнего минимума после решения Банка Японии, доллар держится на плаву
07:59 20.06.2022 |
Японская иена в понедельник остается под давлением, ослабев до 24-летнего минимума после того, как Банк Японии в пятницу нарушил тенденцию к массовым ужесточениям политики центральным банком в течение недели, чтобы возобновить свою приверженность сверхмягкой политике.
Евро оставался стабильным, несмотря на то, что президент Франции Эммануэль Макрон потерял абсолютное большинство голосов в минувшие выходные.
Доллар США сделал паузу, чтобы перевести дыхание после волатильной недели, когда он резко откатился от двухдесятилетнего максимума по отношению к основным конкурентам. Однако к концу прошлой недели он восстановил половину этой суммы, поскольку инвесторы продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики США и риск рецессии после самого большого повышения ставки Федеральной резервной системы с 1995 года.
Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к иене, евро и четырем другим основным валютам, не изменился на уровне 104,70, консолидировавшись ниже максимума среды 105,79, уровня, невиданного с конца 2002 года.
Доллар вырос на 0,21% до 135,25 иены, вернувшись к пику среды в 135,60, самому высокому уровню с октября 1998 года.
В пятницу Банк Японии воспротивился волне ужесточения, включавшей ФРС, Банк Англии и даже шоковое повышение на полпункта со стороны Швейцарского национального банка, а также противостоял атакам спекулянтов на рынке облигаций, проверяя приверженность денежно-кредитного органа допустимости 25 базисных пунктов. диапазон около нулевой процентной цели для 10-летней доходности японских государственных облигаций.
Напротив, ФРС последовала за повышением ставки на 75 базисных пунктов в середине недели, заявив в своем два раза в год отчете о денежно-кредитной политике Конгрессу в пятницу о своей «безоговорочной» приверженности борьбе с инфляцией, несмотря на растущие риски рецессии.
Председатель ФРС Джером Пауэлл дает показания перед Сенатом и Палатой представителей в среду и четверг.
«Рынок готовился к капитуляции Банка Японии (но) получил прямо противоположное», - написал в клиентской записке старший валютный стратег Национального банка Австралии (OTC:NABZY) Родриго Катрил.
Напротив, сообщение ФРС о продолжающейся агрессивной борьбе с инфляцией «очень ясно», и в результате доллар «восстановил свою силу», сказал он.
Евро вырос на 0,03% до 1,04935 доллара, несмотря на то, что президент Франции Макрон потерял контроль над Национальным собранием на выборах в законодательные органы в воскресенье, что является серьезной неудачей, которая может погрузить страну в политический паралич.
Стерлинг упал на 0,09% до 1,2209 доллара.
Доллар потерял 0,11% до 0,96845 швейцарских франков.
Австралийский доллар упал на 0,03% до 0,6934 доллара.
Ведущая криптовалюта биткойн упала на 3,81% до 19 769,52 доллара, вернувшись к минимуму прошлой недели в 17 592,78 доллара, уровню, невиданному с конца 2020 года.
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