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Азиатские биржи 20 июня закрылись в основном снижением
13:04 20.06.2022 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника в основном снижением на опасениях возникновения рецессии мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 3315,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 1,27%, до 2158,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,42%, до 21163,91 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 2,04%, до 2391,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,64%, до 6433,4 пунктов, а японский Nikkei 225 - на 0,74%, до 25771,22 пункта.
В понедельник азиатские биржи закрылись преимущественно снижением, так как инвесторы опасаются, что повышение учётных ставок центробанками мира может привести к рецессии, а не только к замедлению инфляции, причём в глобальном масштабе. Так, ужесточают монетарную политику в США, Великобритании, Швейцарии.
"Как затянувшаяся инфляция, так и резкое повышение ставок центральными банками окажут глубокое влияние на перспективы роста", - комментирует руководитель глобального отдела маркетинговых исследований Credit Agricole CIB Жан-Франсуа Парен (Jean-François Paren), мнение которого приводит агентство Блумберг.
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