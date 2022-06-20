Индексы Wall St завершили торги 17 июня ростом, но по-прежнему снижается из-за волатильности





Фондовые индексы США закрылись небольшим ростом в пятницу, но по-прежнему испытали самое большое недельное процентное снижение за два года, поскольку инвесторы боролись с растущей вероятностью рецессии, в то время как мировые центральные банки пытались подавить инфляцию.

Упорно высокая инфляция обеспокоила инвесторов в этом году, поскольку Федеральная резервная система США и большинство крупных центральных банков начали переходить от мягкой денежно-кредитной политики к ужесточению мер, которые замедлят экономику, возможно, вызовут рецессию и потенциально снизят прибыль корпораций.

Каждый из трех основных индексов Уолл-стрит упал третью неделю подряд. Базовый индекс S&P 500 пережил самое большое недельное процентное падение с марта 2020 года, пика пандемии COVID-19.

«Прямо сейчас вы увидите большую волатильность, и это в первую очередь будет из-за того факта, что ФРС будет предварительно загружать все эти повышения ставок и просто пытаться оценить картину инфляции, а она очень туманна. прямо сейчас», - сказала Меган Хорнеман, директор по портфельной стратегии Verdence Capital Advisors в Хант-Вэлли, штат Мэриленд.

«Просто ожидайте волатильности, она останется здесь, она будет здесь, пока мы не получим немного больше ясности относительно того, действительно ли мы достигли пика инфляции».

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 38,29 пункта, или 0,13%, до 29 888,78 пункта, S&P 500 прибавил 8,07 пункта, или 0,22%, до 3674,84 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 152,25 пункта, или 1,43%, до 10 798,35 пункта.

За неделю Dow потерял 4,79%, что стало самым большим процентным падением за неделю с октября 2020 года, S&P 500 потерял 5,79%, а Nasdaq упал на 4,78%.

Базовый индекс S&P упал примерно на 23% с начала года и недавно подтвердил, что 3 января начался медвежий рынок. Dow Industrials был на пороге подтверждения своего собственного медвежьего рынка.

Акции выросли в среду после того, как ФРС повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, что стало самым большим повышением почти за три десятилетия, в то время как Банк Англии и Швейцарский национальный банк также повысили стоимость заимствований.

В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл еще раз подчеркнул, что центральный банк сосредоточил внимание на возвращении инфляции к целевому уровню 2%, выступая на конференции.

Экономические данные в пятницу показали, что производство на заводах в США неожиданно упало, что является последним признаком того, что экономическая активность идет на убыль.

Рост был в основном за счет услуг связи и секторов потребительских товаров, которые выросли на 1,31% и 1,22% соответственно за сессию. Эти двое были одними из худших из 11 основных групп за год.

В отличие от этого, энергетика, самый результативный сектор года, упала на 5,57% и испытала самое большое недельное процентное падение с марта 2020 года из-за опасений, что замедление мировой экономики может подорвать спрос на сырую нефть.

Нестабильной торговле также способствовало истечение месячных и квартальных опционных контрактов в преддверии июньского выходного дня в понедельник.

Объем торгов на биржах США составил 17,99 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,42 млрд за последние 20 торговых дней.

Продвигающиеся выпуски превышали количество пропадающих на NYSE в соотношении 1,37 к 1; на Nasdaq соотношение 1,92 к 1 благоприятствовало росту.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 57 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 11 новых максимумов и 259 новых минимумов.