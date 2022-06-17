«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе вновь выросла – до $1,06 млрд

Объем продажи валюты Национальным банком Украины с 13 по 17 июня вырос до $1 млрд 55,6 млн с $786,3 млн неделей ранее.

Согласно информации Нацбанка на его сайте, за прошедшую неделю он приобрел $8,3 млн, что ненамного больше объемов покупки в предыдущие пять недель (от $5,5 млн до $7,5 млн).

Как сообщалось, НБУ с 3 июня поднял учетную ставку с 10% до 25%, чтобы повысить привлекательность гривни и снизить давление на международные резервы страны.

Ранее, с 21 мая, Нацбанк отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривни в иностранную валюту по их карточкам за пределами страны. До этого потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривни плюс 10%, или 32,18 грн/$1. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.

Помимо того Нацбанк снизил вдвое потолок обналички гривневых карт за рубежом – до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.

В результате многие владельцы гривневых карт за рубежом в ожидании значительного роста курса увеличили операции по конвертации гривни, и три недели назад недельная интервенция Нацбанка подскочила до рекордных $1 млрд 431,6 млн.

Эти меры позволили в первые две недели снизить объемы интервенций, однако на минувшей неделе они вновь выросли, второй раз с начала войны превысив $1 млрд.

В то же время благодаря принятым НБУ мерам курс доллара на "черном" рынке снизился с 37,5-38,5 грн/$1 с существенным снижением спреда. На прошло неделе он составлял около 35,15-35,25 грн/$1, на этой гривня чуть подешевела – до 35,55-35,8 грн/$1.

Как сообщалось, интервенции НБУ в мае выросли до $3,4 млрд с $2,2 млрд в апреле, $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.

Министр финансов Сергей Марченко ранее прогнозировал, что в июне международная финансовая поддержка Украины увеличится до $4,8 млрд с $1,5 млрд в мае. На такой рост рассчитывает также и Нацбанк страны, чьи международные резервы в мае сократились примерно на $2 млрд – до $25,1 млрд.

"Мы ожидаем, что международной помощи в ближайшие месяцы будет достаточно, чтобы предотвратить снижение резервов НБУ", – сказал на днях замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Всего с начала года по 17 июня Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 841,1 млрд и EUR110,97 млн, а продал $11 млрд 223,1 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.

В том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 184,2 млн и EUR110,97 млн, а продажа $8 млрд 452,9 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.