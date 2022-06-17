Достиг ли биткоин дна и когда ожидать роста – мнение эксперта

Вчера биткоин в очередной раз вплотную приблизился к критической отметке в 20 000 долларов за 1 BTC. Не спасло главную криптовалюту от падение даже рекордное за последние десятилетия повышение процентной ставки ФРС. Впрочем, и не могло спасти, так как криптовалюты являются довольно молодым инвестиционным активом, который до сих пор не был подвержен влиянию переходных периодов и смены фаз экономического роста.

Крипторынок продолжает развиваться по собственным правилам, оставаясь спекулятивным продуктом, высокая волатильность которого привлекает большое количество трейдеров, готовых рисковать ради быстрого заработка. Чаще всего такие трейдеры массово скупают криптовалюту в фазу роста и столь же массово начинают от нее избавляться при падении рынка, что стимулирует дальнейший обвал.





Но на этот раз ситуация несколько иная. Многие аналитики говорят о начале "самого темного времени для крипты" за всю ее историю. Оживились и традиционные противники биткоина. Так, известный финансист Уоррен Баффетт недавно заявил:

"Если бы мне сейчас предложили купить биткоины по 25 долларов, я бы их не взял. Что мне потом с ними делать? Пришлось бы потом продавать их вам обратно. Это тупик".

И добавил, что не знает, поднимется или упадет биткоин в следующем году, через пять или десять лет, но точно знает, что он ничего не производит.

Издание Open4business обратилось к эксперту по экономике и финансам Игорю Стаковиченко с просьбой прокомментировать ситуацию на рынке криптовалют. По мнению экономиста, в последние месяцы особенно обострилась проблема отсутствия реальной ресурсно-производственной базы для цифровых активов. Это связано с тем, что российская агрессия в Украине нарушила цепочки поставок и привела к повышению цен на продукцию реального сектора в мировой экономики.

"Падение капитализации крупнейших компаний и кризис на биржевом рынке закономерно привели к обрушению рынка криптовалют, так как многие инвесторы посчитали данный актив слишком рискованным", - отмечает финансист.

Стаковиченко подчеркнул, что в текущей ситуации падение рынка биткоина ниже 22 000 запустило новую, еще более глубокую "медвежью фазу" цикла, так как сильно пошатнуло позиции долгосрочных держателей актива. Многолетние холдеры, которые сохраняли свои позиции на протяжении последних падений, не выдержали, и начали сбрасывать биток по минимальным ценам.

"Это пошатнуло всю конструкцию, и как технические, так и макроэкономические показатели сегодня говорят о возможном падении главной криптовалюты до отметки 16 000 или даже ниже", - заявил эксперт.

Впрочем, по словам Стаковиченко, хоронить биткоин еще рано, так как «киты» (инвесторы, владеющие более чем 10 000 BTC) по-прежнему продолжают накапливать эту цифровую валюту, что может свидетельствовать о возможности роста в средне- и долгосрочной перспективе.