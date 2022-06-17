Иена упала на 1,9% с 2-недельного максимума. Банк Японии сохранил без изменений свою сверхлегкую политику

В пятницу иена резко отступила от своего самого высокого уровня почти за две недели после того, как Банк Японии сохранил без изменений свою сверхлегкую политику, не обращая внимания на агрессивное ужесточение валютных курсов, включая Федеральную резервную систему и Швейцарский национальный банк.

Тем временем доллар откатился от недельного минимума по отношению к основным валютам после двухдневного падения после повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в середине недели, которое, хотя и было самым большим с 1995 года, не превзошло рыночных ожиданий.

Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести валютам, включая иену, вырос на 0,23% до 104,12 после падения до самого низкого уровня с 10 июня на уровне 103,41 за ночь. Это был максимум за два десятилетия 105,79 до решения ФРС.

Доллар США вырос на 1% до 133,63 иены после сильной волатильности сразу после решения Банка Японии. Первоначально рост увеличился на целых 1,89% и достиг 134,64, затем на мгновение упал на две большие цифры до 132,42, прежде чем резко подняться к текущим уровням.

Это фактически вернуло валютную пару туда, где она закончилась в среду.

Стратег National Australia Bank (OTC:NABZY) Рэй Аттрилл оценил силу пары доллар-иена в течение дня на позиции.

«Из-за маловероятной вероятности того, что Банк Японии что-то предпримет сегодня, если бы вы держали длинную позицию по доллару и иене, риск/вознаграждение от того, что вы включили это в решение и ошиблись, оправдывало принятие риска за стол», - сказал он.

«Теперь, когда этот риск события миновал, и Банк Японии остался при своем мнении, совершенно логично, что мы вернулись туда, откуда пришли», - добавил он, по-прежнему не убежденный в том, что доллар достиг своего пика.

В среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что повышение на 75 базисных пунктов кажется подходящей политической мерой для этого заседания, но это не будет нормой. Тем не менее, на встрече в следующем месяце ожидается еще одно такое же увеличение.

Долгосрочная доходность США, которая имеет тесную корреляцию с курсом доллара к иене, была стабильной в пятницу в Токио после резкого падения во время торгов в США, поскольку инвесторы опасались, что агрессивное ужесточение ФРС может спровоцировать рецессию.

«Снижение доходности в США и разговоры о рецессии подорвали DXY за последние пару дней», - написали аналитики Westpac в клиентской записке, ссылаясь на индекс доллара. «Проскальзывание DXY может увеличиться до 102 в ближайшей перспективе, но более широкий бычий тренд не завершится, не учитывая еще одно повышение ФРС на 75 базисных пунктов в июле».

Доллар подскочил на 0,28% до 0,9694 швейцарского франка после самого сильного падения за семь лет в одночасье, так как Швейцарский национальный банк удивил повышением курса на полпункта.

Фунт стерлингов подешевел на 0,42% до 1,2300 доллара, вернув часть своего скачка на 1,43% накануне, когда Банк Англии решил снова поднять ставки, хотя и меньше, чем ожидали многие на рынке, но дал ястребиные сигналы о будущих действиях политики.

Евро упал на 0,24% до 1,0527 доллара, оторвавшись от недельного максимума, поскольку получил поддержку от принятого в середине недели решения Европейского центрального банка о новой поддержке, направленной на сдерживание стоимости заимствований среди южных стран.

В других местах чувствительный к риску австралийский доллар упал на 0,3% до 0,7025 доллара, поскольку азиатские фондовые рынки последовали за падением Уолл-стрит.

Биткойн, ведущая криптовалюта, продолжал колебаться около 1,5-летнего минимума в 20 079,72 доллара, достигнутого на этой неделе, в последний раз переходя из рук в руки на уровне 20 553,12 доллара.