Азиатские акции 17 июня торгуются разнонаправленно из-за опасений экономического спада

Движения акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром были разнонаправленными из-за опасений по поводу экономического спада в связи с ужесточением денежно-кредитной политики.

Японский Nikkei 225 упал на 2,23% к 22:32 по восточному времени (2:32 по Гринвичу).

Южнокорейский KOSPI упал на 1,24%.

В Австралии ASX 200 упал на 2,00%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,00%.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,33%, а Shenzhen Component - на 1,01%.

Глобальные центральные банки проводят жесткую денежно-кредитную политику, чтобы укротить раскаленную докрасна инфляцию.

Федеральная резервная система США объявила в среду о повышении процентной ставки на 75 базисных пунктов, что вызвало опасения по поводу экономического спада. Швейцарский национальный банк также неожиданно повысил ставки на 50 базисных пунктов в четверг, а Банк Англии в тот же день повысил процентные ставки до 1,25%.

Банк Японии вынесет свое денежно-кредитное решение позже в тот же день, который, как ожидается, останется на сверхнизких ставках. Однако растут сомнения в том, что Банк Японии будет придерживаться своей позиции. Доходность 10-летних облигаций Японии достигла 0,265%, самого высокого уровня с 2016 года.

«Существует ожидание того, что Банку Японии потребуется скорректировать свою политику, приблизив ее к какой-то версии нормальной», - говорится в записке стратегов BMO Capital Markets Бенджамина Джеффри и Иана Лингена.

Инвесторы теперь сосредоточены на «всех полупустых вещах и на том, насколько уже» путь ФРС «в попытке совершить мягкую посадку», заявила Bloomberg заместитель главного инвестиционного директора BMO Family Office Кэрол Шлейф.