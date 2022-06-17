Индексы Уолл-стрит упали 16 июня из-за роста опасений рецессии

Фондовые индексы США резко снизились в четверг в результате широкой распродажи, поскольку опасения по поводу рецессии усилились после действий центральных банков по всему миру, направленных на сдерживание растущей инфляции после крупнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системой с 1994 года.

Базовый индекс S&P 500 потерпел шестое снижение за семь сессий. Акции выросли в среду, поскольку ФРС, как и ожидалось, агрессивно повысила ставку на 75 базисных пунктов, чтобы помочь индексу прервать свою самую длинную дневную полосу потерь с начала января.

Но повышение ставок Швейцарией и Великобританией в четверг вновь разожгло опасения, что попытки центральных банков обуздать инфляцию могут привести к резкому замедлению роста во всем мире или к рецессии.

«Это то, что люди переоценивают сегодня - какова вероятность потенциальной рецессии и придут ли корпоративные прибыли туда, где находятся оценки аналитиков, или они будут снижены», - сказал Том Хейнлин, глобальный инвестиционный стратег из Ascent Private Wealth Group U.S. Bank Wealth Management. в Миннеаполисе.

«Швейцарцы выступили и удивили всех сегодня, сказав, что мы меньше беспокоимся о силе нашей валюты и больше беспокоимся об инфляции».

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 741,46 пункта, или 2,42%, до 29 927,07 пункта, S&P 500 - на 123,22 пункта, или 3,25%, до 3666,77 пункта, а Nasdaq Composite - на 453,06 пункта, или 4,08%, до 10 646,10 пункта.

Каждый из 11 основных секторов S&P был ниже, хотя защитные потребительские товары превзошли более широкий рынок, поскольку такие компании, как WalMart, General Mills и Procter & Gamble, были одними из немногих, кто вырос, поскольку только 14 компонентов S&P 500 закрылись в плюсе за сессию.

Акции роста сильно пострадали: индекс роста S&P упал на 3,75%, в то время как Nasdaq Composite продемонстрировал пятое снижение на 4% и более с начала мая.

Надежды на то, что ФРС сможет организовать мягкую экономическую посадку, угасают, и аналитики Wells Fargo теперь видят вероятность рецессии более 50%. Другие банки, предупредившие о возрастающих рисках рецессии, включают Deutsche Bank и Morgan Stanley.

Базовый индекс упал примерно на 23% с начала года и недавно подтвердил, что медвежий рынок начался 3 января, в то время как Dow Industrials был на пороге подтверждения своего собственного медвежьего рынка.

Индекс волатильности CBOE, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, вырос до уровня чуть ниже месячного максимума 35,05, достигнутого ранее на этой неделе. Многие аналитики ожидают, что VIX достигнет отметки около 40, поскольку это является одним из сигналов того, что давление со стороны продавцов может достичь своего апогея.

Объем торгов на биржах США составил 13,98 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,16 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.

Количество падающих выпусков на NYSE превысило число растущих в соотношении 7,58 к 1; на Nasdaq соотношение 4,48 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 99 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал семь новых максимумов и 779 новых минимумов.