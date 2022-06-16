Аграрии просят правительство Украины разрешить обмен валюты по рыночному курсу из-за потери до 30% дохода

Украинские аграрии должны продавать экспортную валютную выручку по курсу, устанавливаемому коммерческими банками Украины, а не по курсу Нацбанка, поскольку в нынешней ситуации они теряют до 20% своего дохода на разнице официального и реального валютных курсов и еще 10% из-за недавнего повышения учетной ставки.

Соответствующее обращение ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) и Всеукраинская аграрная Рада (ВАР) подали в четверг президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Нацбанка (НБУ) Кириллу Шевченко и министру аграрной политики и продовольствия Николаю Сольскому.

Организации напомнили, что 24 февраля 2022 года НБУ обязал банки покупать у экспортеров иностранную валюту по официальному курсу, установленному НБУ на 24 февраля 2022 года – 29,25 грн/$. Вместе с тем коммерческий курс, по которому экспортеры и граждане сейчас покупают иностранную валюту в банках, выше 36 грн/S. Таким образом, аграрии после возвращения в Украину валютной выручки автоматически теряют около 20% полученного дохода.

"Важно отметить, что закупка аграриями товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции, осуществляется по ценам, которые формируются поставщиками исходя именно из реального рыночного курса иностранной валюты, а не курса НБУ. Это, в свою очередь, приводит к удорожанию стоимости производства, при значительных потерях дохода вследствие блокады портов и курсовых разниц", - отмечается в обращении аграриев.

Организации также подчеркнули, что НБУ накануне поднял учетную ставку до 25%, что подняло ставки кредитования для аграриев по ранее привлеченным кредитам в коммерческих банках не менее чем на 10%. Таким образом, суммарно с учетом потерь на курсовой разнице суммарно теряется свыше 30% их дохода из-за финансовых регуляций НБУ и без учета катастрофического снижения доходов отрасли АПК, вызванного блокадой морпортов Украины военным флотом РФ.

"Учитывая все это, аграрное сообщество призывает НБУ посодействовать в решении указанной проблемы аграриев путем разрешения продажи валютной выручки от осуществления внешнеэкономических операций по курсу, устанавливаемому коммерческими банками Украины, а не по курсу НБУ. Иначе аграрная отрасль может быть в ближайшее время полностью уничтожена не столько военным путем, сколько экономическим разрушением", - подытожили УКАБ и ВАР.