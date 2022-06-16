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Фунт 16 июня остается стабильным к доллару в ожидании решения Банка Англии
13:43 16.06.2022 |
Курс фунта стерлингов почти не меняется к доллару после повышения ключевой ставки ФРС США и в ожидании итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.18 EET курс фунта к доллару рос до 1,2179 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2178 доллара. Курс евро к доллару снижался до 1,0406 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0443 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 133,12 иены со 133,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 105,06 пункта.
Внимание трейдеров на этой неделе приковано к решениям мировых центробанков по борьбе с высокой инфляцией. Федеральная резервная система (ФРС) США в среду впервые с 1994 года повысила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - до 1,5-1,75% годовых.
В четверг повысил ключевую ставку и ЦБ Швейцарии - до минус 0,25% годовых с минус 0,75%, причем повышение произошло впервые с 2007 года. Регулятор не исключил, что в обозримом будущем потребуется дальнейшее увеличение ставки для стабилизации инфляции в диапазоне, совместимом со стабильностью цен в среднесрочной перспективе.
Позднее в четверг ожидается решение по монетарной политике Банка Англии. Аналитики полагают, что британский регулятор также повысит ставку - до 1,25% с 1%.
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