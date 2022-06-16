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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Нассим Талеб назвал биткоин «золотой жилой» для юристов
11:19 16.06.2022 |
Философ и автор культового произведения «Черный лебедь» Нассим Талеб заявил, что регуляторная неопределенность на криптовалютном рынке создает почву для гражданских исков.
«Биткоин станет золотой жилой для юристов. Когда регулирование размыто, появляется много возможностей для гражданских исков, как в случае с крахом мусорных облигаций (в дополнение к уголовным, например, Милкен). Если вы купили криптовалюту на основании явной рекомендации, убедитесь, что у вас есть скриншот», - написал Талеб.
Он также отметил, что считает биткоин «тестом на интеллект». По его словам, смысл технологии блокчейн - исключить из цепочки финансовых взаимодействий третьих лиц, вроде кастодиальных сервисов. Однако крупные держатели криптовалют вроде MicroStrategy используют депозитные счета, объяснил философ.
В комментариях к публикации отметили, что компания Майкла Сэйлора хранит на депозитном счете лишь 15% активов. Талеб ответил, что для финансирования деятельности MicroStrategy использует залоговое обеспечение, которое находится у кастодиана.
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