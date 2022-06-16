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Остаток средств на корсчетах банков 16.06.22
09:59 16.06.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|16 мая
|54861.2
|17 мая
|56482.3
|18 мая
|55575.6
|19 мая
|54242.8
|20 мая
|55154.3
|23 мая
|47549.0
|24 мая
|57645.0
|25 мая
|45425.0
|26 мая
|52315.5
|27 мая
|53626.8
|30 мая
|44433.9
|31 мая
|46866.8
|1 июня
|57170.2
|2 июня
|46932.8
|3 июня
|99982.2
|6 июня
|38776.0
|7 июня
|39149.1
|8 июня
|38866.7
|9 июня
|43060.1
|10 июня
|80656.4
|13 июня
|60758.7
|14 июня
|62543.7
|15 июня
|58909.2
|16 июня
|59688.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 16 июня - 29,2549 грн
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