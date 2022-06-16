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Золото 16 июня дорожает после заседания ФРС США
08:58 16.06.2022 |
Стоимость золота растет в четверг утром после объявления в среду итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и повышения прогноза регулятора по инфляции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,9 доллара, или на 0,71%, до 1832,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,01% - до 21,673 доллара за унцию.
В среду завершилось очередное двухдневное заседание Федрезерва США. Регулятор по итогам повысил прогноз по инфляции на текущий год - до 5,2% с 4,3% в марте. Традиционно золото является для инвесторов инфляционным хеджем, поэтому ожидания высокой инфляции позитивны для его котировок. По итогам мая годовая инфляция в США составляла рекордные с 1981 года 8,6%.
ФРС в среду также ожидаемо повысила ключевую ставку - до 1,5-1,75% годовых, ее рост на 75 базисных пунктов произошел впервые с ноября 1994 года. На пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что вновь ожидает повышения процентной ставки в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов на следующем заседании.
Поддерживает рост цены на золота и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,18%, до 104,97 пункта. Ослабление доллара делает золото доступнее при покупке в другой валюте.
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