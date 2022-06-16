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Доллар 16 июня дорожает к евро и иене в рамках коррекции
08:31 16.06.2022 |
Курс доллара в четверг утром коррекционно растет по отношению к другим основным мировым валютам после заметного снижения торговым днем ранее, обусловленного решением Федрезерва (ФРС) США по монетарной политике и комментариями главы регулятора Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 EET курс евро к доллару снижается до 1,0441 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0443 доллара, курс доллара к иене - растет до 134,38 иены со 133,83 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,16%, до 105 пунктов. В среду вечером индекс доллара упал на 0,68%.
На рынке американской валюты в четверг утром наблюдается коррекционная динамика. Доллар показал значительное снижение торговым днем ранее после решения по монетарной политике ФРС США. Так, регулятор по итогам июньского заседания впервые с ноября 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов - до уровня 1,5-1,75% годовых.
Глава регулятора Пауэлл заявил, что ожидает резкого снижения инфляции в ближайшие годы. Он также отметил, что цель ФРС заключается в том, чтобы добиться темпов роста потребительских цен на уровне 2% в год при одновременном сохранении сильного рынка труда.
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