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Азиатские фондовые биржи 16 июня завершили торги без единой динамики
12:39 16.06.2022 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги разнонаправленно, инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,61% - до 3285,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,37%, до 2106,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опустился на 2,17%, до 20845,43 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,16% - до 2451,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшился на 0,15%, до 6591,1 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,4%, до 26431,2 пункта.
Инвесторы продолжили оценивать итоги очередного заседания Федрезерва. Регулятор ожидаемо повысил ставку до 1,5-1,75% годовых, при этом повышение на 75 базисных пунктов стало первым с ноября 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил на пресс-конференции, что вновь ожидает повышения ставки в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов на следующем заседании.
После объявления итогов основные фондовые индексы США завершили торги среды ростом на 1-2,5%, что способствовало росту азиатских бирж.
Рынки обратили внимание и на внутреннюю статистику. Так, импорт в Японию в мае в годовом выражении подскочил сразу на 48,9%, что выше прогноза роста на 43,6%.
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