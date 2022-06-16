Отказ Минфина повысить ставки ОВГЗ задержит снижение учетной ставки - замглавы Нацбанка

Национальный банк Украины вновь призывает Министерство финансов Украины отреагировать на рост инфляции и повышение учетной ставки с 10% до 25% и повысить доходность облигаций внутреннего госзайма.

"Мы также ожидаем, что Минфин пересмотрит ставки по гособлигациям в ответ на повышение ставки НБУ. Чем дольше Минфин задерживает реакцию, тем дольше нам нужно будет удерживать нашу ставку на повышенном уровне", - сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук на недавнем воркшопе с иностранными инвесторами, выдержки из которого Минфин привел на своем сайте в среду.

В то же время правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца на этом же воркшопе вновь заявил, что механизм определения цены на вторичном рынке пока не работает и в отсутствие ценовых индикаторов Минфин сохранит кривую доходности на довоенном уровне (сейчас ОВГЗ размещаются по ставкам от 9,5% до 11,5% годовых).

"Мы убеждены, что государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли. Наша цель - максимальная экономия средств государственного бюджета, и мы не можем позволить себе увеличивать стоимость обслуживания государственного долга и тратить на это средства, которые необходимо потратить на финансирование армии", - отметил Буца.

Учредитель инвестгруппы ICU Константин Стеценко на воркшопе напомнил, что с началом войны торговля на украинском вторичном рынке ОВГЗ была приостановлена, но в Clearstream по-прежнему разрешено торговать облигациями.

"С текущими валютными ограничениями местные и международные рынки полностью отделены друг от друга", - констатировал инвестбанкир.

По его словам, цена ОВГЗ с погашением в 2025 году на вторичном рынке близка к 55% номинала.

Он призвал иностранных инвесторов, которые до 1 апреля 2023 года не могут репатриировать гривню от погашения и выплат купонов по ОВГЗ, вкладывать их в покупку новых бумаг, чтобы разумно использовать гривневую ликвидность до наступления отмены ограничений на репатриацию.

