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АНАЛИТИКА

НКЦБФР разрешила первичные размещения ценных бумаг в период войны и учетные операции по решению суда

21:58 15.06.2022 |

Фінанси

 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку вновь ослабила введенные в начале войны ограничения и разрешила проводить операции по первичному размещению ценных бумаг, в том числе институтов совместного инвестирования (ИСИ).

"В отношении публичного размещения ценных бумаг действует ограничение", – отметил в то же время регулятор на своем сайте.

Он уточнил, что соответствующие изменения внесены решением Комиссии №641 от 15 июня, которое уже вступило в силу.

Помимо того НКЦБФР предоставила право ИСИ заключать новые депозитарные договоры.

Еще одним послаблением стало разрешение Центральному депозитарию и хранителям проводить учетные операции, связанные с исполнением судебного решения, наследованием/правопреемством, а также сменой одним собственником хранителя.

Как сообщалось, ранее подобные размещения в период войны могли осуществляться только по индивидуальному решению НКЦБФР.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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