НКЦБФР разрешила первичные размещения ценных бумаг в период войны и учетные операции по решению суда

"В отношении публичного размещения ценных бумаг действует ограничение", – отметил в то же время регулятор на своем сайте.
Он уточнил, что соответствующие изменения внесены решением Комиссии №641 от 15 июня, которое уже вступило в силу.
Помимо того НКЦБФР предоставила право ИСИ заключать новые депозитарные договоры.
Еще одним послаблением стало разрешение Центральному депозитарию и хранителям проводить учетные операции, связанные с исполнением судебного решения, наследованием/правопреемством, а также сменой одним собственником хранителя.
Как сообщалось, ранее подобные размещения в период войны могли осуществляться только по индивидуальному решению НКЦБФР.