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Минфин: Решение об учетной ставке не оказывает влияния на доходность наших облигаций
В Минфине снова заявили, что сейчас государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли.
Об этом заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца во время воркшопа для иностранных инвесторов по теме внутреннего государственного долга.
До начала полномасштабной войны на Украине государственные облигации пользовались значительным интересом со стороны иностранных инвесторов.
По словам правительственного уполномоченного, Украина надеется возвратиться к полноценному функционированию внутреннего рынка капитала после победы в войне.
"До войны нашей целью было продление среднего срока до погашения нашего долга, но сейчас у нас нет такой возможности. Нашим приоритетом сейчас является обеспечение полного реинвестирования внутреннего долга как в гривнах, так и в валюте", - отметил Буца.
По его словам, Минфин наблюдает значительный интерес к военным облигациям со стороны граждан. Крупнейшие институциональные участники предоставили розничным клиентам доступ к рынку. Индивидуальных инвесторов на данный момент около 85 тысяч.
"С начала войны мы сохранили доходность наших облигаций на довоенном уровне. Мы убеждены, что государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли. Механизм определения цены на вторичном рынке пока не работает и соответственно у нас нет ценовых индикаторов. Поэтому военные ОВГЗ остается частично гуманитарным и частично коммерческим инструментом.
Исторически не было какой-либо сильной корреляции между доходностью ОВГЗ и учетной ставкой НБУ, кроме кратчайшего конца кривой доходности, поэтому решение об учетной ставке не влияет на доходность наших облигаций.
Наша цель - максимальная экономия средств государственного бюджета, и мы не можем позволить себе увеличивать стоимость обслуживания государственного долга и тратить на это средства, которые необходимо потратить на финансирование армии. Мы сохраним кривую доходности на довоенном уровне, а аукцион в прошлый вторник показал, что спрос остается значительным", - отметил Буца.
"Погашение внешнего долга относительно равномерно. У нас кризис, который полностью вызван войной. Для нас важно сохранить доступ к международным рынкам капитала после войны, поскольку мы ожидаем, что частные инвесторы примут участие в восстановлении украинской экономики", - резюмировал он.
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