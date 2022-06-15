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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.06.22
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 15 июня 2022 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|на 01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|на 01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|на 01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|на 04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|на 01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|на 01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|на 01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|на 02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|на 16.05.22
|1138313.68
|430105.95
|535546.67
|73225.44
|0.00
|27082.39
|72353.24
|на 17.05.22
|1138372.52
|430105.95
|535376.88
|73326.78
|0.00
|27209.66
|72353.25
|на 18.05.22
|1138580.99
|430105.95
|535495.45
|73347.26
|0.00
|27279.04
|72353.30
|на 19.05.22
|1146084.93
|430105.95
|542280.39
|73522.65
|0.00
|27822.65
|72353.29
|на 20.05.22
|1146098.38
|430105.95
|542215.06
|73535.33
|0.00
|27888.75
|72353.29
|на 23.05.22
|1146184.11
|430105.95
|542204.65
|73562.64
|0.00
|27957.57
|72353.31
|на 24.05.22
|1146333.74
|430105.95
|543207.37
|73579.44
|0.00
|28087.64
|72353.34
|на 25.05.22
|1146428.72
|430105.95
|542232.15
|73584.91
|0.00
|28152.35
|72353.36
|на 26.05.22
|1141736.21
|430105.95
|537262.83
|73638.34
|203.28
|28172.47
|72353.34
|на 27.05.22
|1145038.31
|430105.95
|540256.38
|73690.28
|203.28
|28429.07
|72353.36
|на 30.05.22
|1145041.06
|430105.95
|540150.91
|73738.69
|203.28
|28488.88
|72353.36
|на 31.05.22
|1145155.56
|430105.95
|540171.23
|73760.40
|203.28
|28561.32
|72353.38
|на 01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|на 02.06.22
|1146296.17
|428605.95
|542196.01
|73934.32
|203.28
|28961.37
|72395.26
|на 06.06.22
|1146796.86
|428605.95
|542409.74
|74064.37
|203.28
|29111.38
|72402.16
|на 07.06.22
|1146797.77
|428605.95
|542325.43
|74064.25
|203.28
|29196.69
|72402.16
|на 08.06.22
|1146673.19
|428605.95
|542166.41
|74063.17
|203.28
|29232.25
|72402.14
|на 09.06.22
|1147667.31
|428605.95
|543064.98
|74074.43
|203.28
|29294.78
|72423.90
|на 10.06.22
|1213520.96
|498605.95
|539260.72
|73859.33
|203.28
|29170.02
|72421.66
|на 13.06.22
|1213293.10
|498605.95
|538981.16
|73864.58
|203.28
|29216.49
|72421.64
|на 14.06.22
|1213110.05
|498605.95
|538598.62
|74000.87
|203.28
|29279.71
|72421.62
|на 15.06.22
|1213112.23
|498605.95
|538537.74
|74000.57
|203.28
|29328.57
|72436.12
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 15 июня - 29.2549 грн.
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