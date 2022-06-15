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АНАЛИТИКА

Остаток средств на корсчетах банков 15.06.22

09:39 15.06.2022 |

Фінанси

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
13 мая62506.6
16 мая54861.2
17 мая56482.3
18 мая55575.6
19 мая54242.8
20 мая55154.3
23 мая47549.0
24 мая57645.0
25 мая45425.0
26 мая52315.5
27 мая53626.8
30 мая44433.9
31 мая46866.8
1 июня
57170.2
2 июня46932.8
3 июня99982.2
6 июня38776.0
7 июня39149.1
8 июня38866.7
9 июня43060.1
10 июня80656.4
13 июня60758.7
14 июня62543.7
15 июня58909.2

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ  на 15 июня - 29,2549 грн
 

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