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Криптовалютный индекс страха достиг отметок марта 2020 года
09:18 15.06.2022 |
Индекс страха и жадности упал до отметки 8, сопоставимой со значениями марта 2020 года. Тогда цена биткоина достигла «дна» на уровне $3800.
По наблюдениям аналитиков Arcane Research, индекс уже 56 дней «в зоне страха», что является рекордом.
«Участники рынка, несомненно, устали от этого, многие капитулируют. Исторически покупка была выгодной стратегией в периоды страха. Однако нелегко поймать падающий нож», - поделились мыслями исследователи.
В компании отметили, что в контексте теханализа $20 000 - критически важный уровень для биткоина, поскольку является пиком предыдущего ценового ралли.
«На протяжении всей своей истории биткоин никогда не торговался ниже пиков цикла. Поэтому возможный визит ниже этого уровня может привести к капитуляции множества ходлеров и делевериджа», - отметили эксперты.
Вокруг отметки $20 000 также сосредоточен значительный открытый интерес по биткоин-опционам. Это фактор дополнительного давления на спотовый рынок, если вышеуказанный уровень не устоит под натиском медведей.
Ранее аналитики Glassnode предположили, что рынок входит в «самую глубокую фазу медвежьего цикла».
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