Криптовалютный индекс страха достиг отметок марта 2020 года

Индекс страха и жадности упал до отметки 8, сопоставимой со значениями марта 2020 года. Тогда цена биткоина достигла «дна» на уровне $3800.

Данные: alternative.me.

По наблюдениям аналитиков Arcane Research, индекс уже 56 дней «в зоне страха», что является рекордом.

«Участники рынка, несомненно, устали от этого, многие капитулируют. Исторически покупка была выгодной стратегией в периоды страха. Однако нелегко поймать падающий нож», - поделились мыслями исследователи.

В компании отметили, что в контексте теханализа $20 000 - критически важный уровень для биткоина, поскольку является пиком предыдущего ценового ралли.

Данные: Arcane Research, TradingView.

«На протяжении всей своей истории биткоин никогда не торговался ниже пиков цикла. Поэтому возможный визит ниже этого уровня может привести к капитуляции множества ходлеров и делевериджа», - отметили эксперты.

Вокруг отметки $20 000 также сосредоточен значительный открытый интерес по биткоин-опционам. Это фактор дополнительного давления на спотовый рынок, если вышеуказанный уровень не устоит под натиском медведей.

Ранее аналитики Glassnode предположили, что рынок входит в «самую глубокую фазу медвежьего цикла».



