Цена золота 15 июня остается стабильной на ожиданиях итогов заседания ФРС США

Стоимость золота в среду утром несколько поднимается, но незначительно, и в целом стабильна, поскольку инвесторы достигли некоторого консенсуса в ожидании величины повышения учётной ставки в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,25 доллара, или на 0,07%, до 1814,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,63% - до 21,087 доллара за унцию.

Основное внимание трейдеров в среду обращено к Федеральной резервной системе (ФРС) США. Аналитики практически единогласно ожидают повышения ставки рефинансирования по итогам проходящего сейчас заседания Федрезерва на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых. А любое изменение в монетарной политике США влияет на глобальный финансовый рынок, неотъемлемой частью которого давно стало и золото.

"По нашему мнению, более вероятно, что стоимость золота поднимется перед объявлением ФРС, останется стабильной, а в ходе следующей недели продолжит снижаться", - приводит агентство Рейтер мнение директора по корпоративному консультированию Air Guide Майкла Лэнгфорда (Michael Langford).