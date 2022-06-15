Доллар держится максимумов 15 июня, так как рынки делают ставку на значительное повышение ставки ФРС

Доллар держался около своего ночного 20-летнего пика в среду в преддверии итогов заседания Федеральной резервной системы по политике, на котором рынки оценивают чрезмерное повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов, поскольку политики пытаются обуздать безудержную инфляцию.

Ключевой валютный индекс США, который отслеживает его динамику по сравнению с шестью аналогами, составил 105,3, достигнув во вторник 105,65, самого высокого уровня с декабря 2002 года.

Фунт стерлингов был на уровне 1,20135 доллара после падения до 15-месячного минимума по отношению к доллару на уровне 1,1934 доллара накануне, чему не способствовала возможность нового референдума о независимости Шотландии, в то время как евро был на уровне 1,0428 доллара чуть выше своего однодневного месячного минимума. [ФУНТ СТЕРЛИНГОВ/]

Рыночные цены указывают на 99,7% вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС, которое завершится позже в среду, согласно инструменту CME Fedwatch, по сравнению с 3,9% неделю назад.

Резкий рост ожиданий последовал за сообщениями СМИ, в первую очередь Wall Street Journal, о том, что ожидается более значительное повышение ставок после того, как данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что индекс потребительских цен в США вырос на 8,6% за 12 месяцев до мая, что является самым большим показателем за год. годовой прирост за четыре десятилетия.

Доллар США уже набирал силу в последние несколько месяцев благодаря тому, что ФРС повысила ставки раньше, чем большинство других крупных центральных банков, и в последние недели получил еще один импульс, поскольку инвесторы ищут убежища, опасаясь экономических последствий быстрого ужесточения финансовой политики. условия.

По крайней мере, в ближайшей перспективе аналитики считают, что доллару некуда двигаться дальше.

«Учитывая текущее агрессивное ценообразование на рынке, существует риск того, что (ФРС) будет сочтена «недостаточно ястребиной» и скромно понизит процентные ставки США и доллар США после заседания», - говорится в утренней записке аналитиков ЦБ.

«На наш взгляд, завтра потребуется повышение на 75 базисных пунктов или кивок на повышение на 100 базисных пунктов к июльскому заседанию FOMC, чтобы значительно подтолкнуть доллар США после заседания FOMC».

Более высокие ставки в США по сравнению с минимальной доходностью в Японии оказали давление на иену, которая достигла нового 24-летнего минимума в 135,58 за доллар в начале торгов, прежде чем восстановиться до 135,05.

Ожидания более высоких ставок также нанесли ущерб активам, благоприятным для риска, таким как акции технологических компаний, в то время как на валютных рынках австралийский доллар, который часто рассматривается как показатель аппетита к риску, находится на уровне 0,68950 доллара, что близко к месячному минимуму.

В этом квартале австралийский доллар снизился на 7,9%, что станет его худшим кварталом с первых трех месяцев 2020 года, когда разразилась пандемия COVID-19.

Новозеландский доллар торговался на отметке 0,62185 доллара сразу после двухлетнего минимума в 0,6197 доллара, достигнутого накануне.

Биткойн, еще один безопасный для риска класс активов, немного снизился, торгуясь чуть менее 22 000 долларов. Во вторник он достиг 18-месячного минимума в 21 800 долларов, что также пострадало из-за заморозки снятия средств крупным крипто-кредитором Celsius Network в начале этой недели.