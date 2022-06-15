Азиатские рынки 15 июня пребывают в задумчивом настроении

Растерянные инвесторы гадают, насколько агрессивной будет Федеральная резервная система в отношении ставок, при этом многие опасаются, что решительные действия могут привести к рецессии в мире.

Доходность казначейских облигаций достигла десятилетнего максимума, а доллар достиг 20-летнего пика, поскольку фьючерсы предполагали, что ФРС почти наверняка повысит ставку на 75 базисных пунктов до диапазона 1,50-1,75% позже в среду.

Это будет самый большой рост с 1994 года, и к концу года ставки на рынках уже достигают умопомрачительных 3,75-4,0%.

«На фоне заоблачной инфляции, растущих ставок и растущих опасений по поводу рецессии S&P 500 начал год с худшего начала года с 1962 года», - отмечают аналитики Goldman Sachs.

«Вероятного приближающегося пика инфляции, вероятно, недостаточно, чтобы увидеть дно, и подобные прошлые просадки закончились только тогда, когда ФРС перешла к более мягкой политике».

Это может занять некоторое время, поэтому они рекомендуют инвесторам сократить дюрацию портфеля и увеличить доступ к реальным активам.

При такой высокой цене несколько смелых инвесторов искали выгодные сделки в начале среды, и фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,6%. Фьючерсы EUROSTOXX 50 прибавили 0,3%, а фьючерсы FTSE - 0,2%.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии укрепился на 0,2%, но резко снизился за неделю.

Японский Nikkei потерял 0,6%, хотя настроение улучшилось благодаря опросу, показывающему улучшение доверия среди японских производителей.

Данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае за май были немного лучше прогнозов, но все же продемонстрировали влияние карантина из-за коронавируса.

Власти Пекина предупредили во вторник, что город с населением 22 миллиона человек находится в «гонке со временем», чтобы справиться с самой серьезной вспышкой с начала пандемии.

Рынки облигаций немного подросли после недавнего обвала: доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3,43% с пика вторника в 3,498%.

Доходность двухлетних облигаций составила 3,38%, достигнув самого высокого уровня с 2007 года на уровне 3,456% за ночь. Учитывая, что многие процентные ставки по займам в США привязаны к доходности, финансовые условия там уже заметно ужесточились еще до повышения ставок ФРС.