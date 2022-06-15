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Азиатские рынки 15 июня пребывают в задумчивом настроении
08:01 15.06.2022 |
Растерянные инвесторы гадают, насколько агрессивной будет Федеральная резервная система в отношении ставок, при этом многие опасаются, что решительные действия могут привести к рецессии в мире.
Доходность казначейских облигаций достигла десятилетнего максимума, а доллар достиг 20-летнего пика, поскольку фьючерсы предполагали, что ФРС почти наверняка повысит ставку на 75 базисных пунктов до диапазона 1,50-1,75% позже в среду.
Это будет самый большой рост с 1994 года, и к концу года ставки на рынках уже достигают умопомрачительных 3,75-4,0%.
«На фоне заоблачной инфляции, растущих ставок и растущих опасений по поводу рецессии S&P 500 начал год с худшего начала года с 1962 года», - отмечают аналитики Goldman Sachs.
«Вероятного приближающегося пика инфляции, вероятно, недостаточно, чтобы увидеть дно, и подобные прошлые просадки закончились только тогда, когда ФРС перешла к более мягкой политике».
Это может занять некоторое время, поэтому они рекомендуют инвесторам сократить дюрацию портфеля и увеличить доступ к реальным активам.
При такой высокой цене несколько смелых инвесторов искали выгодные сделки в начале среды, и фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,6%. Фьючерсы EUROSTOXX 50 прибавили 0,3%, а фьючерсы FTSE - 0,2%.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии укрепился на 0,2%, но резко снизился за неделю.
Японский Nikkei потерял 0,6%, хотя настроение улучшилось благодаря опросу, показывающему улучшение доверия среди японских производителей.
Данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае за май были немного лучше прогнозов, но все же продемонстрировали влияние карантина из-за коронавируса.
Власти Пекина предупредили во вторник, что город с населением 22 миллиона человек находится в «гонке со временем», чтобы справиться с самой серьезной вспышкой с начала пандемии.
Рынки облигаций немного подросли после недавнего обвала: доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 3,43% с пика вторника в 3,498%.
Доходность двухлетних облигаций составила 3,38%, достигнув самого высокого уровня с 2007 года на уровне 3,456% за ночь. Учитывая, что многие процентные ставки по займам в США привязаны к доходности, финансовые условия там уже заметно ужесточились еще до повышения ставок ФРС.
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