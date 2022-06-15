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S&P 500 падал 14 июня из-за объявления политики ФРС
07:53 15.06.2022 |
S&P 500 закрылся снижением во вторник, так как индекс не смог оправиться от резкой распродажи на предыдущей сессии из-за ключевого политического заявления Федеральной резервной системы, которое покажет, насколько агрессивной будет политика центрального банка.
Ожидания аналитиков в основном заключались в том, что ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов по завершении заседания в среду.
Тем не менее, мнения о том, что ожидается повышение на 75 базисных пунктов, выросли после опубликованных в пятницу более высоких, чем ожидалось, данных индекса потребительских цен (ИПЦ) за май. Кроме того, отчет Wall Street Journal в понедельник и прогнозы нескольких банков, включая JP Morgan и Goldman Sachs, сигнализирующие о повышении на 75 базисных пунктов, укрепили это мнение.
По данным FedWatch Tool CME, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность повышения на 75 базисных пунктов с вероятностью более 90% по сравнению с 3,9% неделю назад.
Данные во вторник показали, что индекс цен производителей (PPI), хотя и немного ниже ожиданий в годовом исчислении за май, остался высоким, поскольку цены на бензин подскочили.
«В конечном счете, несмотря на то, что мы наблюдаем здесь еще более красное и негативное давление, в целом сегодня мы считаем, что это действительно выжидательный день», - сказал Грег Бассук, генеральный директор AXS Investments в Порт-Честере, Нью-Йорк.
«Сегодняшние цифры PPI снимают любые вопросы, касающиеся степени роста цен и инфляции - большой вопрос будет заключаться в том, насколько агрессивной будет ФРС буквально на этой неделе - даже не столько в прогнозах, сколько в том, насколько они собирается взять быка за рога на этой неделе и действительно попытаться сделать некоторые шаги, которые могли бы ослабить опасения по поводу рецессии».
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 151,91 пункта, или 0,5%, до 30 364,83 пункта, S&P 500 - на 14,15 пункта, или 0,38%, до 3735,48 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 19,12 пункта, или 0,18%, до 10 828,35 пункта.
Базовый индекс S&P 500 снизился пятый раз подряд за день, что стало самой длинной полосой неудач с начала января. Падение в понедельник привело к снижению индекса более чем на 20% по сравнению с его последним рекордным максимумом, что подтверждает начало медвежьего рынка 3 января, согласно общепринятому определению.
Среди отдельных акций акции дистрибьютора товаров для бассейнов Pool Corp упали на 5,27% после того, как Jefferies снизила целевую цену акций до 400 долларов с 485 долларов.
Акции FedEx Corp выросли на 14,41% после увеличения квартальных дивидендов более чем на 50%, а акции Oracle Corp прибавили 10,41% после публикации оптимистичных квартальных результатов по спросу на свои облачные продукты.
Акции Continental Resources Inc подскочили на 15,07% после того, как производитель сланцевой нефти получил предложение о выкупе за наличные от своего основателя Гарольда Хэмма, оценивающего компанию в 25,41 млрд долларов.
Объем на биржах США составил 12,49 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,01 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.
Количество падающих выпусков на NYSE превышало число растущих в соотношении 1,96 к 1; на Nasdaq соотношение 1,36 к 1 благоприятствовало снижению.
S&P 500 показал 2 новых 52-недельных максимума и 77 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 11 новых максимумов и 641 новый минимум.
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