Минфин на аукционах ОВГЗ 14 июня привлек в госбюджет 3,8 млрд грн и EUR54,6 млн

Министерство финансов на аукционах по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), состоявшихся 14 июня, смогло привлечь 5,46 млрд грн (в эквиваленте), в том числе от продажи ценных бумаг в гривне поступило 3,79 млрд гривен.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфина, больше всего средств поступило от продажи двухмесячных облигаций под 9,5% годовых - 3,45 млрд грн.

От размещения трехмесячных военных облигаций под 9,5% годовых поступило 190,84 млн грн, от размещения шестимесячных облигаций под 10% годовых Минфин привлек 13,16 млн грн.

Кроме того, Минфин разместил облигации в гривне со сроком обращения полутора лет на 134,08 млн грн под 11,5% годовых.

Минфин также разместил номинированные в евро годовые ОВГЗ на 54,59 млн. евро под 2,5%.