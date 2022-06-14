Минфин на аукционах ОВГЗ 14 июня привлек в госбюджет 3,8 млрд грн и EUR54,6 млн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|83
|84*
|85*
|86*
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000225957
|ДоразмещениеUA4000225981
|Доразмещение UA4000225940
|ДоразмещениеUA4000225908
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|14.06.2022
|14.06.2022
|14.06.2022
|14.06.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|15.06.2022
|15.06.2022
|15.06.2022
|15.06.2022
|Срок оплаты процентов
|26.10.2022
|Срок оплаты процентов
|26.04.2023
|Срок оплаты процентов
|25.10.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|57.50
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|0.00
|10.00
|11.50
|Срок обращения (дней)
|56
|84
|210
|497
|Дата погашения
|10.08.2022
|07.09.2022
|11.01.2023
|25.10.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|3500406000
|195017000
|13916000
|132076000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|3500406000
|195017000
|13916000
|132076000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4050640000
|229077000
|2614196000
|4219921000
|Количество поданных заявок. шт
|2
|16
|20
|15
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|2
|16
|20
|15
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|-
|-
|-
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|-
|-
|-
|Установленная доходность. %
|9.50
|9.50
|10.00
|11.50
|Средневзвешенная доходность. %
|-
|-
|-
|-
|Поступление в бюджет
|3450105165.78
|190843636.20
|13158969.60
|134079592.92
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|87*
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000226039 (ном в ин. вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|14.06.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|15.06.2022
|Срок оплаты процентов
|15.12.2022
|Срок оплаты процентов
|15.06.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|2.50
|Срок обращения (дней)
|365
|Дата погашения
|15.06.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|54587000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|54587000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|54587000
|Количество поданных заявок. шт
|12
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|12
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|Установленная доходность. %
|2.50
|Средневзвешенная доходность. %
|-
|Поступление в бюджет
|54587000.00
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"