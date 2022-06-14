Биткоин сегодня падал ниже $21 тыс., а весь криптовалютный рынок рухнул ниже $1 трлн

Во вторник криптовалютный рынок продолжил падение, ускорившееся в конце прошлой недели под влиянием новостей о предстоящем ужесточении денежно-кредитной политики США на фоне рекордной инфляции. Сегодня курс биткоина ненадолго упал ниже $21 000 долларов, после немного восстановился и затем опять стал снижаться, поскольку инвесторы спешат избавиться от рискованных активов.

Согласно данным ресурса Coinbase, крупнейшая в мире криптовалюта упала примерно на 10 % за последние 24 часа, в то время как Ethereum за тот же период упал более чем на 6 %. На момент публикации данного материала за один биткоин дают около $22 350, а за Ethereum - около $1180.

Как сообщает CoinMarketCap, по состоянию на 13 июня капитализация криптовалютного рынка впервые с начала прошлого года упала ниже $1 трлн, составив $960 млрд, минимального значения с 13 января 2021 года.

Всего за пять дней криптовалютный рынок потерял более 20 % стоимости, в то время как капитализация крупнейших криптовалют сократилась на 25-33 %, а их стоимость обновила минимумы за последние 1-1,5 года. В частности, стоимость биткоина упала почти 24 %, Ethereum - почти на 35%, цены Binance Coin, XPR, Solana, Dogecoin, Polkadot снизились на 25-33 % до уровня конца 2020 - первого квартала 2021 года.

Сложившаяся ситуация вызвала панику у участников рынка. Платформа Celsius Network объявила о приостановке вывода средств, переводов между счетами, а также обмена токенов на национальные валюты. Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод биткоинов, но якобы по техническим причинам, Coinbase сообщила о приостановке приёма на работу, а Gemini и Crypto.com объявили о планах сократить персонал на 10 и 5 % соответственно.

На рынке началось настоящее отвесное падение наряду с запоздалым осознанием всех рисков рядовыми инвесторами, утверждает CEO Bitnalog Дмитрий Мачихин, объяснивший происходящее ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в связи с инфляцией.

По словам основателя платформы стабильных криптовалют STASIS Григория Клумова, вследствие инфляции в США начались каскадные распродажи облигаций, упали в цене акции как технологического сектора, так и прочего рынка. В связи с тем, что на рынке идёт масштабная ликвидация маржинальных позиций, падение криптовалют усилилось. Распродажей маржинальных позиций занимаются инвесторы всех категорий, включая фонды коллективных и частных инвестиций, а также HNWI.

По оценкам Клумова, достижение уровня $21-22 тыс. за биткоин станет критическим, когда будет ликвидировано огромное количество маржинальных позиций, и цена в связи с этим может краткосрочно упасть до $17-18 тыс.