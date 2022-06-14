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Курс евро замедлил рост к доллару во вторник днем
13:01 14.06.2022 |
Курс евро к доллару замедлил рост во вторник днем после публикации слабой макростатистики по Европе, рынки продолжают ждать повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.47 EET курс евро к доллару рос до 1,0444 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0408 доллара, курс доллара к иене снижался до 134,25 иены со 134,4 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 104,89 пункта.
Опубликованная ранее статистика из Германии, крупнейшей экономики Европы, оказалась слабее ожиданий рынков. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне вырос до минус 28 пунктов с минус 34,3 пункта в мае, в то время как аналитики ожидали рост до минус 27,5 пункта. До выхода статистики курс евро к доллару составлял 1,048 доллара за евро.
До открытия европейских торгов были опубликованы и данные по инфляции в стране, а также по безработице в Великобритании. Так, инфляция в Германии по итогам мая, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,4% месяцем ранее, что совпало с предварительной оценкой и прогнозом. В то же время безработица в Великобритании в феврале-апреле неожиданно выросла и составила 3,8% после уровня января-марта в 3,7%, ожидалось снижение до 3,6%.
Рынки ожидают итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 14-15 июня. По данным CME Group, 91,3% аналитиков ожидают, что ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75%. Увеличение показателя может стать третьим подряд после повышения в марте на 25 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов в мае.
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