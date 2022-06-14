Нереализованный убыток Сальвадора составил $46 млн из-за обвала биткоина

«Бумажный» убыток Сальвадора от удерживаемых в государственном фонде биткоинов превысил $46,1 млн, согласно данным Buy Bitcoin Worldwide.

Данные: Buy Bitcoin Worldwide.

Согласно ресурсу, правительство удерживает в резервах 2301 BTC, их текущая стоимость составляет $54,8 млн.

13 июня цена биткоина рухнула ниже $23 000. На момент написания котировки выросли до $23 900. При средней цене покупки в $43 900 «бумажный» убыток Сальвадора составил $46,15 млн.

Власти страны впервые начали покупать BTC накануне легализации криптовалюты в стране в сентябре 2021 года. Они создали для этого специальный фонд в размере $150 млн.

Уже в конце сентября Сальвадор воспользовался просадкой курса до $45 000, чтобы дополнительно приобрести 150 BTC, доведя общий объем резервов до 700 BTC.

На падении цены в ноябре были куплены еще 100 BTC, в январе 2021 года - дополнительные 410 BTC на просадке рынка. Тогда криптосообщество подсчитало, что «бумажный» убыток составил $20,7 млн. На этом фоне известный экономист и критик цифрового золота Нуриэль Рубини призвал правительство Сальвадора объявить импичмент президенту страны Найибу Букеле.

В мае глава государства сообщил о покупке правительством дополнительных 500 BTC по средней цене ~$30 744.

Напомним, на обвале криптовалютного рынка «бумажный» убыток поставщика аналитического ПО MicroStrategy от удерживаемых биткоинов превысил $1 млрд.



