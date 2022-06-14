Золото 14 июня продолжает дешеветь на дорогом долларе

Цена на золото во вторник утром продолжает опускаться второй день подряд, удорожание доллара к основным мировым валютам перед заседанием Федрезерва США сдерживает стоимость этого драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,35 доллара, или на 0,29% - до 1826,45 доллара за тройскую унцию. Днем ранее золото подешевело на 2,6%. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,43% - до 21,163 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) находится выше 105 пунктов, индикатор был выше этой отметки в последний раз в декабре 2002 года. Более дорогой доллар сдерживает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.

Инвесторы при этом ожидают очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 14-15 июня. По данным CME Group, 92,5% аналитиков ожидают, что ставка по итогу заседания составит 1,5-1,75% с текущих 0,75-1%, то есть повышение составит 75 базисных пунктов. Увеличение показателя может стать третьим подряд после повышения в марте на 25 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов в мае.

Золото чувствительно к решениям ФРС США по монетарной политике, что отражается на курсе доллара, к которому чувствителен этот драгметалл. Ужесточение монетарной политики как правило поддерживает национальную валюту.