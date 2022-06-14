Доллар держится максимальных уровней, поскольку трейдеры готовятся к повышению ставки ФРС

Доллар США достиг нового 20-летнего пика во вторник, и почти все остальные понесли убытки, поскольку инвесторы готовились к агрессивному повышению ставок Федеральной резервной системой и возможной рецессии.

Рынки изо всех сил пытались сделать ставку на быстрое повышение после неожиданно высоких показателей инфляции в пятницу. Последовательное повышение ставок на 75 базисных пунктов в июне и июле близко к полной цене, вызывая шоковые волны по классам активов.

Доллар вырос благодаря доходности и тому, что инвесторы ищут убежища от шторма. Индекс доллара поднялся до пика двух десятилетий 105,29 в понедельник и остался на этом уровне в Азии.

Он достиг месячного максимума по евро, австралийскому доллару, новозеландскому доллару, швейцарскому франку и канадскому доллару, а во вторник достиг нового месячного максимума на уровне 1,0397 доллара за евро.

Фунт стерлингов достиг двухлетнего минимума на уровне 1,2163 доллара, так как ФРС, как ожидается, опережает Банк Англии, который, как ожидается, повысит ставку на 25 б.п. в четверг.

Даже норвежская крона, которая была поддержана устойчивыми ценами на нефть и центральным банком, который начал рост в прошлом году, коснулась двухлетнего минимума в 9,9295 за доллар.

«Доллар, похоже, является предпочтительным средством хеджирования от стагфляции», - сказал стратег Bank of Singapore Мох Сионг Сим.

«Рынок начинает становиться намного более напуганным», - сказал он. «На фронте инфляции дела обстоят не очень хорошо, и ФРС необходимо отреагировать».

Австралийский доллар стабилизировался на уровне 0,6945 доллара на азиатской сессии, стабилизировавшись с фьючерсами на S&P 500, но он все еще близок к тестированию своего майского минимума на уровне 0,6829 доллара, и аналитики по-прежнему осторожны и торгуют пугливо.

Нервы по поводу официального вмешательства также дали иене недолгую передышку, но вскоре она снова отступила после того, как Банк Японии расширил раунд покупок облигаций, чтобы снизить доходность 10-летних государственных облигаций до предела 0,25%.

В последний раз он торговался на уровне 134,66 за доллар после достижения 24-летнего минимума в 135,22 в понедельник.

«Учитывая, что в среду ФРС может подняться на 75 б.п. и отметить рост, в то время как Банк Японии в пятницу отметит только увеличение покупок облигаций, JPY не собирается долго оставаться на этих уровнях. Ситуация станет намного, намного хуже», - сказал стратег Rabobank. Майкл Эвери.

ФРС СМОТРЕТЬ

ФРС завершает двухдневное заседание в среду, и инструмент CME FedWatch показывает, что рынки оценивают вероятность повышения на 75 базисных пунктов с вероятностью 93%, что будет самым большим с 1994 года.

Goldman Sachs прогнозирует повышение на 75 базисных пунктов как на июньском, так и на июльском заседаниях, и ставит ставки на уровне 3,25-3,5% к концу года.

Фьючерсы показывают ожидания почти на 200 базисных пунктов ужесточения к сентябрю, а доходность двухлетних казначейских облигаций выросла примерно на 60 базисных пунктов по сравнению с закрытием четверга на уровне 3,4023%.

Доходность 10-летних облигаций ниже этого уровня, на уровне 3,3598%, что свидетельствует о том, что инвесторы опасаются, что быстрое ужесточение курса повредит росту и, возможно, вызовет рецессию.

«Политическая проблема заключается в том, что ФРС понятия не имеет, насколько необходимо ужесточение денежно-кредитной политики, и узнает, что она сделала слишком много, только спустя много времени после события», - сказал стратег Societe Generale Кит Джакс.

Рост доллара ударил по валютам развивающихся рынков, а отказ от рискованных инвестиций ударил по криптовалютам.

Биткойн упал на 30% в июне и был близок к падению ниже 20 000 долларов в Азии, прежде чем стабилизироваться на уровне около 22 000 долларов, в то время как эфир также протестировал сопротивление около 1000 долларов.

Индийская рупия в понедельник достигла рекордно низкого уровня.

Во вторник южнокорейский вон достиг самого низкого уровня с марта 2020 года на уровне 1292,5 за доллар, хотя его удержали от дальнейших потерь официальные намеки на интервенцию и подозрения дилеров в том, что власти продают доллары.

Малайзийский ринггит, тайский бат и индонезийская рупия достигли многолетних минимумов.