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Азиатские фондовые индексы падают, так как опасения по поводу повышения ставки ФРС склоняют к медвежьему рынку
08:12 14.06.2022 |
Азиатские акции резко упали во вторник после того, как Уолл-стрит достигла подтвержденного рубежа медвежьего рынка, а доходность казначейских облигаций достигла самого высокого уровня за более чем десятилетие из-за опасений, что агрессивное повышение процентных ставок подтолкнет крупнейшую экономику мира к рецессии.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии увеличил потери до 1,54%.
Австралийские акции S&P/ASX200 потеряли 4,6%, а японский фондовый индекс Nikkei снизился на 2%.
В Гонконге индекс Hang Seng упал на 0,91%, а китайский индекс CSI300 - на 1,9%, удвоив свои предыдущие потери.
Негативный тон в Азии последовал за мрачной сессией в США в понедельник, когда Goldman Sachs прогнозировал повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании Федеральной резервной системы по вопросам политики в среду.
«В США ставки будут расти быстрее и выше, чем ожидали на Уолл-стрит», - сказал Рейтер Джеймс Розенберг, советник Ord Minnett в Сиднее. «Вероятно, будет двойное влияние урезания прогнозов по прибыли и дальнейшего снижения цены по отношению к прибыли».
Ожидания агрессивного повышения процентной ставки в США выросли после того, как инфляция в мае выросла на более резкие, чем прогнозировалось, 8,6%.
«Рынок США - самый большой в мире, поэтому, когда он простужается, остальной мир тоже», - сказала Клара Чеонг, стратег по глобальным рынкам, JP Morgan Asset Management.
«В Азии будет краткосрочная волатильность, но мы думаем, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе в Азии, за исключением Японии, ожидания по доходам уже были снижены, поэтому здесь относительно более оптимистичные перспективы, чем в других частях мира».
Чеонг сказал, что ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики Китая и повторное открытие стран АСЕАН после блокировки COVID-19 могут защитить регион от некоторых последствий финансового рынка.
На Уолл-стрит в одночасье из-за опасений рецессии в США индекс S&P 500 упал на 3,88%, а Nasdaq Composite потерял 4,68%. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2,8%.
Базовый индекс S&P 500 в настоящее время снизился более чем на 20% по сравнению с последним рекордным максимумом закрытия, что подтверждает медвежий рынок, согласно общепринятому определению.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня с 2011 года в понедельник, и ключевая часть кривой доходности перевернулась впервые с апреля, поскольку инвесторы приготовились к тому, что попытки ФРС сдержать стремительный рост инфляции нанесут ущерб экономике.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций выросла до 3,3466% по сравнению с закрытием в США на уровне 3,371% в понедельник. Двухлетняя доходность, которая растет в связи с ожиданиями трейдеров более высоких ставок по фондам ФРС, достигла 3,3804% по сравнению с закрытием в США на уровне 3,281%.
«Более высокая инфляция, более медленный рост и более высокие процентные ставки представляют собой разрушительную комбинацию для финансовых активов», - написали во вторник стратеги ANZ.
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