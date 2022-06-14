S&P 500 подтверждает медвежий рынок на фоне роста опасений по поводу рецессии

Американские акции упали в понедельник, когда S&P 500 подтвердил, что рынок находится на медвежьем рынке, поскольку растут опасения, что ожидаемое агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой подтолкнет экономику к рецессии.

Базовый индекс S&P падал четыре дня подряд, и в настоящее время индекс упал более чем на 20% по сравнению с последним рекордным максимумом закрытия, что подтверждает начало медвежьего рынка 3 января, согласно общепринятому определению.

Все основные секторы S&P резко снизились, и только около 10 компонентов S&P 500 в тот день находились на положительной территории. Рынки в этом году находились под давлением, поскольку растущие цены, в том числе скачок цен на нефть, отчасти вызванный войной на Украине, заставили ФРС принять решительные меры по ужесточению своей денежно-кредитной политики, такие как повышение процентной ставки.

Планируется, что ФРС сделает свое следующее заявление о политике в среду, и инвесторы будут очень сосредоточены на любых намеках на то, насколько агрессивно центральный банк намерен быть в повышении ставок.

Быстрорастущие рыночные тяжеловесы, такие как Apple Inc, Microsoft Corp и Amazon.com Inc, были самым большим тормозом для S&P 500, поскольку доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла 3,44%, самого высокого уровня с апреля 2011 года. акции, скорее всего, увидят, что их прибыль пострадает в условиях роста ставок.

Более высокие, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен (ИПЦ) в пятницу побудили трейдеров оценить повышение процентных ставок к сентябрю в общей сложности на 175 базисных пунктов (б.п.).

Goldman Sachs поздно вечером в понедельник заявил, что ожидает повышения на 75 базисных пунктов в июне и июле. Ожидания повышения на 75 базисных пунктов на июньском заседании подскочили до 96% в конце понедельника с 30% ранее в тот же день, согласно инструменту CME Fedwatch Tool.

«Рынок пытался сплотиться вокруг идеи о том, что инфляция достигла пика, и ФРС не нужно было бы быть более агрессивным», - сказал Росс Мэйфилд, аналитик инвестиционной стратегии Baird в Луисвилле, Кентукки.

«Эта история развалилась в пятницу с отчетом по индексу потребительских цен, показывающим, что широкая инфляция укоренилась везде, куда ни глянь».

По предварительным данным, индекс S&P 500 потерял 149,91 пункта, или 3,85%, до 3750,95 пункта, а Nasdaq Composite - 526,82 пункта, или 4,65%, до 10813,20. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 857,70 пункта, или 2,73%, до 30 535,09 пункта.

Кроме того, кривая доходности двухлетних 10-летних казначейских облигаций США ненадолго перевернулась впервые с апреля, что многие на рынках расценивают как надежный сигнал о том, что рецессия может наступить в ближайшие год или два.

Индекс Nasdaq Composite, который пережил четвертое падение подряд, подтвердил, что 7 марта он находится на территории медвежьего рынка и в этом году снизился примерно на 30%.

Индекс волатильности CBOE, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, вырос до самого высокого уровня с мая. Тем не менее, многие аналитики считают уровень пониженным, что может означать усиление давления со стороны продавцов.

«Это рынок, который не столько капитулирует, сколько разочарован», - сказал Роб Хаворт, старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management в Сиэтле.

«Даже если некоторые ценные бумаги были выброшены, это просто недостаточно глубоко, достаточно сильно, чтобы увидеть, что люди закрыли позиции.

Акции, связанные с криптовалютой и блокчейном, включая Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings и Coinbase Global, упали, поскольку биткойн упал более чем на 10% после того, как крупная американская компания по кредитованию криптовалюты Celsius Network заморозила снятие и переводы, сославшись на «экстремальные» условия.