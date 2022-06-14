Финансовые новости
- |
- 14.06.22
- |
- 09:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
S&P 500 подтверждает медвежий рынок на фоне роста опасений по поводу рецессии
07:59 14.06.2022 |
Американские акции упали в понедельник, когда S&P 500 подтвердил, что рынок находится на медвежьем рынке, поскольку растут опасения, что ожидаемое агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой подтолкнет экономику к рецессии.
Базовый индекс S&P падал четыре дня подряд, и в настоящее время индекс упал более чем на 20% по сравнению с последним рекордным максимумом закрытия, что подтверждает начало медвежьего рынка 3 января, согласно общепринятому определению.
Все основные секторы S&P резко снизились, и только около 10 компонентов S&P 500 в тот день находились на положительной территории. Рынки в этом году находились под давлением, поскольку растущие цены, в том числе скачок цен на нефть, отчасти вызванный войной на Украине, заставили ФРС принять решительные меры по ужесточению своей денежно-кредитной политики, такие как повышение процентной ставки.
Планируется, что ФРС сделает свое следующее заявление о политике в среду, и инвесторы будут очень сосредоточены на любых намеках на то, насколько агрессивно центральный банк намерен быть в повышении ставок.
Быстрорастущие рыночные тяжеловесы, такие как Apple Inc, Microsoft Corp и Amazon.com Inc, были самым большим тормозом для S&P 500, поскольку доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла 3,44%, самого высокого уровня с апреля 2011 года. акции, скорее всего, увидят, что их прибыль пострадает в условиях роста ставок.
Более высокие, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен (ИПЦ) в пятницу побудили трейдеров оценить повышение процентных ставок к сентябрю в общей сложности на 175 базисных пунктов (б.п.).
Goldman Sachs поздно вечером в понедельник заявил, что ожидает повышения на 75 базисных пунктов в июне и июле. Ожидания повышения на 75 базисных пунктов на июньском заседании подскочили до 96% в конце понедельника с 30% ранее в тот же день, согласно инструменту CME Fedwatch Tool.
«Рынок пытался сплотиться вокруг идеи о том, что инфляция достигла пика, и ФРС не нужно было бы быть более агрессивным», - сказал Росс Мэйфилд, аналитик инвестиционной стратегии Baird в Луисвилле, Кентукки.
«Эта история развалилась в пятницу с отчетом по индексу потребительских цен, показывающим, что широкая инфляция укоренилась везде, куда ни глянь».
По предварительным данным, индекс S&P 500 потерял 149,91 пункта, или 3,85%, до 3750,95 пункта, а Nasdaq Composite - 526,82 пункта, или 4,65%, до 10813,20. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 857,70 пункта, или 2,73%, до 30 535,09 пункта.
Кроме того, кривая доходности двухлетних 10-летних казначейских облигаций США ненадолго перевернулась впервые с апреля, что многие на рынках расценивают как надежный сигнал о том, что рецессия может наступить в ближайшие год или два.
Индекс Nasdaq Composite, который пережил четвертое падение подряд, подтвердил, что 7 марта он находится на территории медвежьего рынка и в этом году снизился примерно на 30%.
Индекс волатильности CBOE, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, вырос до самого высокого уровня с мая. Тем не менее, многие аналитики считают уровень пониженным, что может означать усиление давления со стороны продавцов.
«Это рынок, который не столько капитулирует, сколько разочарован», - сказал Роб Хаворт, старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management в Сиэтле.
«Даже если некоторые ценные бумаги были выброшены, это просто недостаточно глубоко, достаточно сильно, чтобы увидеть, что люди закрыли позиции.
Акции, связанные с криптовалютой и блокчейном, включая Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings и Coinbase Global, упали, поскольку биткойн упал более чем на 10% после того, как крупная американская компания по кредитованию криптовалюты Celsius Network заморозила снятие и переводы, сославшись на «экстремальные» условия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 14 июня продолжает дешеветь на дорогом долларе
|Доллар держится максимальных уровней, поскольку трейдеры готовятся к повышению ставки ФРС
|Азиатские фондовые индексы падают, так как опасения по поводу повышения ставки ФРС склоняют к медвежьему рынку
|S&P 500 подтверждает медвежий рынок на фоне роста опасений по поводу рецессии
|Нацбанк договорился об обмене наличной гривны на евро в Нидерландах
|Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод биткоинов
Это интересно
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей
|Starlink получил лицензию оператора в Украине