Нацбанк договорился об обмене наличной гривны на евро в Нидерландах

Национальный банк Украины (НБУ) подписал соглашение с центральным банком Нидерландов, как позволит украинцам обменять наличную гривну на евро в этой стране.

Об этом глава правления НБУ Кирилл Шевченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Запускаем механизм обмена наличной гривны на евро в Нидерландах! Сегодня подписали соглашение с центральным банком этой страны. Так что уже к концу июня совершеннолетние украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Нидерландах, смогут обменивать свои гривни наличными на евро", - написал Шевченко.

Он уточнил, что подписанное соглашение предусматривает возможность обменять на евро не более 10 тысяч гривен на одного человека.

"Поддержку по обмену обеспечит местная коммерческая компания, у которой есть представительства по всей стране", - добавил Шевченко.

Ранее Нацбанк Украины договорился об обмене наличной гривны на местную валюту с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции.