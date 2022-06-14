Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод биткоинов

Крупнейшая в мире по объёмам торгов криптовалютная биржа Binance сообщила в понедельник о временной приостановке вывода биткоинов «из-за зависшей транзакции, повлёкшей за собой невыполнение работы».

Основатель и гендиректор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил в Твиттере, что проблема будет решена в течение 30 минут. Однако чуть позже он изменил своё мнение и сообщил: «Вероятно, это займёт немного больше времени, чем моя первоначальная оценка». Чжао уточнил, что случившееся повлияло «только на сеть биткоина», и что держатели «по-прежнему могут снимать биткоины в других сетях, таких как BEP-20».

Глава Binance напомнил клиентам, что у криптобиржи имеется страховой фонд (Secure Asset Fund for Users), созданный в июле 2018 года для защиты средств пользователей. Binance берёт 10 % от торговых комиссий для перечислений в фонд с целью его дальнейшего увеличения. По состоянию на 31 января размер фонда составлял $1 млрд.

Заявление Binance о возникших проблемах с выводом биткоинов появилось на фоне продолжающегося падения курса самой популярной криптовалюты. Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg, биткоин упал до самого низкого уровня за 18 месяцев. При этом биржа заявляет лишь о технических проблемах.



