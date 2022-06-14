Финансовые новости
- |
- 14.06.22
- |
- 01:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото упало 13 июня из-за укрепления доллара США
10:04 13.06.2022 |
Золото упало в понедельник утром в Азии из-за укрепления доллара США, поскольку данные о высокой инфляции в США в пятницу свидетельствовали о более агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики.
Фьючерсы на золото упали на 0,51% до 1865,95 доллара к 00:25 по восточному времени (4:25 по Гринвичу). Доллар, который обычно движется обратно пропорционально золоту, упал в понедельник утром.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США также выросла до самого высокого уровня с 9 мая, что привело к снижению спроса на золото с нулевой доходностью.
Данные по инфляции в США в пятницу показали, что индекс потребительских цен в США, опубликованный в пятницу, вырос на 8,6% в мае в годовом исчислении, что является новым 40-летним максимумом, усилив опасения инвесторов по поводу рецессии, вызванной ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
В среду состоится июньское заседание ФРС, на котором центральный банк, как ожидается, проведет второе подряд повышение процентной ставки на полпункта для сдерживания инфляции.
«Тот факт, что золото перестало двигаться обратно пропорционально доллару США, говорит мне о том, что рынки с опозданием переходят в режим гораздо более активного избегания риска (из-за данных об инфляции)», - сказал старший аналитик OANDA Джеффри Халли.
«Данные стали неприятным тревожным сигналом для финансовых рынков о том, что инфляция остается укоренившейся и имеет реальные риски роста. Золото извлекает выгоду из перехода к защитной гавани, поскольку акции и криптовалюты падают», - сказал Reuters старший аналитик OANDA Джеффри Халли.
Вдобавок к опасениям инвесторов по поводу экономического спада Пекин объявил в воскресенье о трех раундах массовых испытаний, поскольку в нем были обнаружены новые вспышки COVID-19.
Что касается действий других центральных банков, Банк Англии вынесет свое решение в четверг, а Банк Японии последует в пятницу.
В других драгоценных металлах серебро подешевело на 1,35%. Платина упала на 1,42%, а палладий - на 1,29%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк договорился об обмене наличной гривны на евро в Нидерландах
|Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод биткоинов
|Депозитные ставки для физлиц 13.06.22
|Повышение учетной ставки до 25% поддержали 7 из 10 членов КМП НБУ и еще двое были за 24%
|Еврооблигации Украины за неделю подешевели еще на 4,5%
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.06.22
Это интересно
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей
|Starlink получил лицензию оператора в Украине