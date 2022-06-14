Золото упало 13 июня из-за укрепления доллара США

Золото упало в понедельник утром в Азии из-за укрепления доллара США, поскольку данные о высокой инфляции в США в пятницу свидетельствовали о более агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики.

Фьючерсы на золото упали на 0,51% до 1865,95 доллара к 00:25 по восточному времени (4:25 по Гринвичу). Доллар, который обычно движется обратно пропорционально золоту, упал в понедельник утром.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США также выросла до самого высокого уровня с 9 мая, что привело к снижению спроса на золото с нулевой доходностью.

Данные по инфляции в США в пятницу показали, что индекс потребительских цен в США, опубликованный в пятницу, вырос на 8,6% в мае в годовом исчислении, что является новым 40-летним максимумом, усилив опасения инвесторов по поводу рецессии, вызванной ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

В среду состоится июньское заседание ФРС, на котором центральный банк, как ожидается, проведет второе подряд повышение процентной ставки на полпункта для сдерживания инфляции.

«Тот факт, что золото перестало двигаться обратно пропорционально доллару США, говорит мне о том, что рынки с опозданием переходят в режим гораздо более активного избегания риска (из-за данных об инфляции)», - сказал старший аналитик OANDA Джеффри Халли.

«Данные стали неприятным тревожным сигналом для финансовых рынков о том, что инфляция остается укоренившейся и имеет реальные риски роста. Золото извлекает выгоду из перехода к защитной гавани, поскольку акции и криптовалюты падают», - сказал Reuters старший аналитик OANDA Джеффри Халли.

Вдобавок к опасениям инвесторов по поводу экономического спада Пекин объявил в воскресенье о трех раундах массовых испытаний, поскольку в нем были обнаружены новые вспышки COVID-19.

Что касается действий других центральных банков, Банк Англии вынесет свое решение в четверг, а Банк Японии последует в пятницу.

В других драгоценных металлах серебро подешевело на 1,35%. Платина упала на 1,42%, а палладий - на 1,29%.