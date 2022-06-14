Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Золото упало 13 июня из-за укрепления доллара США

10:04 13.06.2022 |

Фінанси

 

Золото упало в понедельник утром в Азии из-за укрепления доллара США, поскольку данные о высокой инфляции в США в пятницу свидетельствовали о более агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики.

Фьючерсы на золото упали на 0,51% до 1865,95 доллара к 00:25 по восточному времени (4:25 по Гринвичу). Доллар, который обычно движется обратно пропорционально золоту, упал в понедельник утром.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США также выросла до самого высокого уровня с 9 мая, что привело к снижению спроса на золото с нулевой доходностью.

Данные по инфляции в США в пятницу показали, что индекс потребительских цен в США, опубликованный в пятницу, вырос на 8,6% в мае в годовом исчислении, что является новым 40-летним максимумом, усилив опасения инвесторов по поводу рецессии, вызванной ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

В среду состоится июньское заседание ФРС, на котором центральный банк, как ожидается, проведет второе подряд повышение процентной ставки на полпункта для сдерживания инфляции.

«Тот факт, что золото перестало двигаться обратно пропорционально доллару США, говорит мне о том, что рынки с опозданием переходят в режим гораздо более активного избегания риска (из-за данных об инфляции)», - сказал старший аналитик OANDA Джеффри Халли.

«Данные стали неприятным тревожным сигналом для финансовых рынков о том, что инфляция остается укоренившейся и имеет реальные риски роста. Золото извлекает выгоду из перехода к защитной гавани, поскольку акции и криптовалюты падают», - сказал Reuters старший аналитик OANDA Джеффри Халли.

Вдобавок к опасениям инвесторов по поводу экономического спада Пекин объявил в воскресенье о трех раундах массовых испытаний, поскольку в нем были обнаружены новые вспышки COVID-19.

Что касается действий других центральных банков, Банк Англии вынесет свое решение в четверг, а Банк Японии последует в пятницу.

В других драгоценных металлах серебро подешевело на 1,35%. Платина упала на 1,42%, а палладий - на 1,29%.
По материалам: investing.com
 

ПО РУБРИКАМ

13.06 Нацбанк договорился об обмене наличной гривны на евро в Нидерландах

13.06 Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод биткоинов

13.06 Депозитные ставки для физлиц 13.06.22

13.06 Повышение учетной ставки до 25% поддержали 7 из 10 членов КМП НБУ и еще двое были за 24%

13.06 Еврооблигации Украины за неделю подешевели еще на 4,5%

13.06 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.06.22

13.06 Крутое пике продолжается: биткоин упал ниже $24 000 и это не предел

13.06 Иена 13 июня упала к доллару до минимума с 1998 года

13.06 Фондовые биржи АТР 13 июня закрылись снижением на общерыночном пессимизме

13.06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.06.22

13.06 Остаток средств на корсчетах банков 13.06.22

13.06 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 10.06.2022

13.06 Золото упало 13 июня из-за укрепления доллара США

13.06 Уолл-стрит понесла самые большие недельные потери с января после горячих данных по индексу потребительских цен

10.06 Денежная масса в Украине в мае снизилась на 0,1%, а база выросла на 0,4% – НБУ

• дальше…

13.06 Украина с начала года направила на соцвыплаты 370 миллиардов

13.06 Минцифры запустило подачу декларации и уплату единого налога 2% для ФЛП в «Дии»

13.06 Украина потеряла из-за войны 25% посевных площадей - Минагрополитики

13.06 Правительство запретило экспорт мазута, газа украинской добычи и некоторых видов угля

13.06 Судно с украинской кукурузой прибыло в Испанию по новому маршруту

13.06 В январе-мае производство стали снизилось в 2,1 раза

13.06 Большинство членов комитета монетарной политики НБУ считают повышение учетной ставки до 25% последним в этом цикле

13.06 Повышение учетной ставки до 25% поддержали 7 из 10 членов КМП НБУ и еще двое были за 24%

13.06 Прокуратура арестовала 645 вагонов семьи министра обороны времен Януковича

13.06 Суд арестовал активы «Моршинской" Фридмана на 50 миллионов

• дальше…

13.06 Пиррова победа Макрона: какие риски несут новые выборы во Франции для Украины и не только

13.06 Генсек НАТО: Швеция пошла Турции навстречу по двум условиям

13.06 Россия может потерять 8 миллионов рабочих мест из-за прекращения работы иностранных компаний, - исследование

13.06 Судно с украинской кукурузой прибыло в Испанию по новому маршруту

13.06 Worldsteel приостановил членство российских компаний из-за санкций вследствие военной агрессии против Украины

13.06 Группа сенаторов США договорилась об ужесточении правил продажи оружия

13.06 Владеющая в Украине ферроникелевым комбинатом группа Solway подтвердила свой уход из России из-за осуждения военной агрессии

13.06 Парламентские выборы во Франции: блок Макрона на долю процента опередил левых в первом туре

13.06 Между Норвегией и Израилем – спор из-за маркировки товаров из оккупированного Западного Берега

13.06 Финляндия отказалась выполнять одно из условий Эрдогана для вступления в НАТО

13.06 Австралия и Франция урегулировали спор из-за атомных подлодок

13.06 Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику

13.06 Китай пообещал сражаться за Тайвань «до конца»

13.06 Правительство Германии создаст денежный фонд для вывоза зерна из Украины

13.06 Производитель немецких Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине

• дальше…

10.06 Кабмин запустил эксперимент по оформлению паспортов находящимся за рубежом украинцам

10.06 Находящихся за рубежом выпускники школ могут получить документы об образовании в дипучреждениях Украины - Минобразования

06.06 На портале «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства

06.06 Кабмин включил в реестр два индустриальных парка в Киевской и Закарпатской областях

03.06 Украинцы возвращаются к работе и домой – опрос

02.06 Глава МВД: более 30 млн га территории Украины нуждается в разминировании

02.06 Время продажи алкоголя в магазинах Киева продлено на 3 часа - КГГА

01.06 За владение оружием «для личной защиты» выступают 59% украинцев - результаты опроса «Дии»

30.05 Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали

27.05 Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа

25.05 «Дия» запустила опрос о владении оружием

24.05 Учителя получат 43 тысяч ноутбуков от Google – Минцифры

24.05 Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС

24.05 Украина приостановила международное усыновление – омбудсмен

23.05 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

• дальше…

13.06 «Не на часі» кончилось. Почему Зеленскому лучше предъявить предателей, не дожидаясь победы

13.06 Словакия будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику

13.06 Производитель немецких Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине

13.06 Германия отвергла идею Испании передать Украине 40 танков Leopard – СМИ

13.06 Гаубицы из Германии Украина получит во второй половине июня – посол

13.06 Шольц планирует визит в Киев вместе с лидерами Франции и Италии – Bild

13.06 Порошенко и волонтеры представили комплекс оптоэлектронной разведки для фронта - «Евросолидарность»

13.06 Зеленский стал лауреатом премии имени Бориса Немцова

13.06 Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне

10.06 Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов

10.06 Налоговый комитет признал работу Таможни «неудовлетворительной» и рекомендовал смену руководства

10.06 Макрон заявил о готовности поставить Украине больше тяжелого вооружения

09.06 Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес

09.06 Стефанишина: три страны ЕС – против предоставления Украине статуса кандидата на членство

09.06 Зеленский ввел санкции против Путина

• дальше…

13.06 Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger

13.06 Программист Google настаивает, что чат-бот с искусственным интеллектом - разумное существо

13.06 «Реактор на колёсах» для армии США будет создан компанией BWXT

10.06 «Китайский Google» представил «робомобиль» с искусственным интеллектом

10.06 Норвежцы запустили первую в мире газовую турбину на чистом водороде — она абсолютно не производит выбросов

10.06 После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в «облако»

10.06 С 2024 года NIO начнёт выпускать собственные тяговые батареи с напряжением 800 В

10.06 Представлен первый в мире квадрокоптер для запуска с подводных лодок без всплытия

10.06 Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ

10.06 Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок

10.06 AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии

10.06 AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота

09.06 Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления

09.06 В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей

09.06 Starlink получил лицензию оператора в Украине

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно