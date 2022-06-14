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Иена 13 июня упала к доллару до минимума с 1998 года
13:32 13.06.2022 |
Курс иены в понедельник упал к доллару до минимума с 1998 года, в то время как инвесторы оценивают расхождение монетарной политики Банка Японии и остальных мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.52 EET курс евро к доллару снижается до 1,0476 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0515 доллара. Курс доллара к иене снижался до 134,32 иены со 134,42 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,46%, до 104,63 пункта.
Ранее в ходе торгов курс иены упал к доллару до 135,22 иены, что стало рекордом с 1998 года. Давление на валюту оказали ожидания относительно дальнейшей монетарной политики Банка Японии и других мировых центробанков, в частности Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В пятницу минтруда США сообщило об ускорении годовой инфляции в стране в мае до 8,6%, хотя аналитики ожидали сохранения темпов роста потребительских цен на уровне апреля. Теперь рынки полагают, что ФРС будет действовать еще более агрессивно, что поддержит курс доллара. На фоне приверженности Банка Японии мягкой монетарной политике, разрыв в политике этих центробанков может стать еще сильнее, что негативно для иены.
"Для иены все то, что могло пойти не так, правда пошло не так и продолжает это делать", - отметил глава глобального отдела валютных исследований в HSBC Пол Макел (Paul Mackel), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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