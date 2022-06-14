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Фондовые биржи АТР 13 июня закрылись снижением на общерыночном пессимизме
13:30 13.06.2022 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника снижением на общерыночном пессимизме, свидетельствуют данные торгов. Австралийская биржа закрыта в связи с выходным днем.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,89% - до 3255,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 2085,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 3,55%, до 21032 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 3,52% - до 2504,51 пункта, а японский Nikkei 225 опустился 3,01% - до 26987,44 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрыт по случаю выходного дня, по итогам последних торгов, проводившихся в пятницу, он снизился на 1,25%, до 6932 пунктов.
Пессимистичные настроения на финансовых рынках поддерживаются рядом факторов. Так, например, инвесторы продолжали оценивать ситуацию в США, беспокоясь о том, сможет ли ФРС снизить инфляцию, не повергнув замедляющуюся экономику страны в рецессию, опасения насчет которой усилились после выхода данных по уровню инфляции в стране. Годовая инфляция по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6% с 8,3% месяцем ранее. Аналитики же ожидали, что показатель останется на уровне апреля в 8,3%.
Кроме того, трейдеров продолжает волновать ситуация с коронавирусом в Китае. Страна борется с новыми вспышками пандемии после ослабления некоторых ограничительных мер, что наталкивает инвесторов на мысли о возвращении всех ограничений на передвижение.
"Это означает, что прежний оптимизм в отношении возобновления работы Китая может также взять паузу, поскольку возобновление массовых проверок в Пекине и Шанхае, похоже, снова выдвигает на передний план риски COVID-19", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).
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