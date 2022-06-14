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Уолл-стрит понесла самые большие недельные потери с января после горячих данных по индексу потребительских цен
07:40 13.06.2022 |
Американские акции продемонстрировали самое большое недельное процентное снижение с января и резко упали в пятницу, поскольку более резкий, чем ожидалось, рост потребительских цен в США в мае усилил опасения относительно более агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Акции технологических компаний и компаний роста, оценка которых в большей степени зависит от будущих денежных потоков, привели к снижению. Microsoft Corp, Amazon.com Inc и Apple Inc понесли убытки в S&P 500.
После отчета об инфляции доходность двухлетних казначейских облигаций, которые очень чувствительны к повышению ставок, подскочила до 3,057%, самого высокого уровня с июня 2008 года. Доходность 10-летних облигаций достигла 3,178%, самого высокого уровня с 9 мая.
Отчет Министерства труда США показал, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 1,0% в прошлом месяце после роста на 0,3% в апреле. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост месячного индекса потребительских цен на 0,7%.
В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 8,6%, что стало самым большим приростом с 1981 года после скачка на 8,3% в мае.
Акции в этом году были неустойчивыми, и недавние продажи в значительной степени были связаны с опасениями по поводу инфляции, повышения процентных ставок и вероятности рецессии.
«Сегодняшний отчет должен рассеять любые претензии на то, что «пауза» в повышении ставок, вероятно, будет уместной к концу лета, поскольку ФРС явно все еще отстает от восьмерки по контролю над инфляцией», - сказал Джейсон Прайд, главный инвестиционный директор для частное богатство в Гленмеде в Филадельфии.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 880 пунктов, или 2,73%, до 31 392,79 пункта; S&P 500 потерял 116,96 пункта, или 2,91%, до 3900,86 пункта; а Nasdaq Composite упал на 414,20 пункта, или 3,52%, до 11 340,02 пункта.
Основные индексы зафиксировали самое большое недельное процентное падение с недели, закончившейся 21 января: Dow упал на 4,58%, S&P 500 - на 5,06%, а Nasdaq - на 5,60% за неделю.
S&P 500 упал на 18,2% за год.
В пятницу индекс роста S&P 500 упал на 3,7%, а индекс стоимости упал на 2,2%.
Отчет об инфляции был опубликован в преддверии ожидаемого второго повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в среду. Еще полпроцента рассчитаны на июль, с большой вероятностью аналогичного движения в сентябре.
Одна из опасений заключается в том, что агрессивное повышение ставок со стороны ФРС может привести к рецессии в экономике.
Среди проигравших дня акции Netflix Inc упали на 5,1% после того, как Goldman понизил рейтинг акций гиганта потокового видео до «продавать» с «нейтрального» из-за, возможно, более слабой макроэкономической ситуации.
Отклоняющиеся выпуски превышали число растущих на NYSE в соотношении 5,70 к 1; на Nasdaq соотношение 4,05 к 1 благоприятствовало снижению.
S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 44 новых минимума; Nasdaq Composite зафиксировал 17 новых максимумов и 326 новых минимумов.
Объем на биржах США составил 12,62 млрд акций по сравнению со средним показателем в 11,88 млрд за полную сессию за последние 20 торговых дней.
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