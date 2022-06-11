Денежная масса в Украине в мае снизилась на 0,1%, а база выросла на 0,4% – НБУ

Денежная масса в Украине (агрегат M3) в мае снизилась на 0,1%, или на 1,2 млрд грн, – до 2 трлн 124,2 млрд грн после роста на 2,4% в апреле и 2,6% в марте, сообщил Национальный банк Украины.

Согласно его данным, депозиты за минувший месяц увеличились только на 0,3%, или на 4 млрд грн – до 1 трлн 489 млрд грн после роста на 3,2% и 3,6% в предыдущие два месяца.

В отличие от предыдущих месяцев произошло это за счет роста валютных депозитов на 1,4%, или на 6,3 млрд грн – до 463,5 млрд грн.

В то же время депозиты в гривне, выросшие на 4,7% в апреле и 7,5% в марте, в мае впервые сократились на 0,2%, или на 2,2 млрд грн – до 1 трлн 24,2 млрд грн.

НБУ указывает, что денежная база (резервные средства) в мае увеличилась на 0,4%, или на 2,8 млрд грн – до 739,1 млрд грн, что чуть ниже апрельского роста на 0,5%.

При этом денежные средства в обращении вне банков (M0) за минувший месяц сократились на 0,9%, или на 5,6 млрд грн – до 634,5 млрд грн после увеличения на 0,5% в апреле.

Резервные деньги банков, мало изменившиеся в апреле, в мае выросли на 8,8% – до 104,5 млрд грн.

Банки за минувший месяц сократили вложения в депозитные сертификаты со 168,2 млрд грн до 163,4 млрд грн, увеличив средства на корсчетах – с 55 млрд грн до 57,3 млрд грн и наличные в кассах – с 41,1 млрд грн до 47,2 млрд грн.

Объем кредитов в мае вырос на 0,8% – до 1 трлн 40,7 млрд грн после снижения на 0,1% в апреле и 0,3% в марте. При этом, как и месяцем ранее, увеличились гривневые кредиты – на 1,9%, или 14,9 млрд грн – до 785 млрд грн, тогда как валютные упали еще на 2,6%, или 6,7 млрд грн – до 255,7 млрд грн.

В целом за пять месяцев этого года денежная масса в Украине увеличилась на 2,6%, база – на 11,6%, наличные вне банков – на 9,2%.

Депозиты в гривне за январь-май выросли на 1-%, тогда как в валюте сократились на 2,2%. Гривневые кредиты увеличились на 6,5%, а валютные упали на 12,3%.

Как сообщалось, денежная маса в Украине за 2021 год увеличилась на 12%, база – на 11,2%, наличные вне банков – на 12,5%.

Депозитный портфель банков в минувшем году вырос на 11,9% за счет скачка в гривне на 21,4%, тогда как в инвалюте он сократился на 4,1%. Кредитный портфель банков за 2021 год увеличился на 9% за счет роста гривневых займов на 23,7% при сокращении валютных на 16,2%.