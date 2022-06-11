«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе чуть уменьшилась – до $786,3 млн

Объем продажи валюты Национальным банком Украины с 6 по 10 июня уменьшился до $786,3 млн с $826,5 млн неделей ранее.

Согласно информации Нацбанка на его сайте, за прошедшую неделю он приобрел всего $6,6 млн, что почти равно объемам покупки в предыдущие три недели (от $7 млн до $7,5 млн).

Как сообщалось, НБУ с 3 июня поднял учетную ставку с 10% до 25%, чтобы повысить привлекательность гривни и снизить давление на международные резервы страны.

Ранее, с 21 мая, Нацбанк отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривни в иностранную валюту по их карточкам за пределами страны. До этого потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривни плюс 10%, или 32,18 грн/$1. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.

Помимо того Нацбанк снизил вдвое потолок обналички гривневых карт за рубежом – до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.

В результате многие владельцы гривневых карт за рубежом в ожидании значительного роста курса увеличили операции по конвертации гривни, и две недели назад недельная интервенция Нацбанка подскочила до рекордных $1 млрд 431,6 млн

В то же время благодаря принятым НБУ мерам курс доллара на "черном" рынке снизился с 37,5-38,5 грн/$1 и стабилизировался на уровне около 35,15-35,25 грн/$1 с существенным снижением спреда, практически сравнявшись с курсом в обменниках.

Как сообщалось, интервенции НБУ в мае выросли до $3,4 млрд с $2,2 млрд в апреле, $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.

Всего с начала года по 10 июня Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 832,8 млрд и EUR110,97 млн, а продал $10 млрд 167,5 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.

В том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 175,9 млн и EUR110,97 млн, а продажа $7 млрд 397,3 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня составили $25 млрд 100,7 млн, что на 7% меньше, чем на начало мая ($26,94 млрд).