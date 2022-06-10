Нацбанк выкупил военные облигации на 70 млрд грн. Призвал увеличить заимствования на рынке

Национальный банк 9 июня совершил выкуп военных облигаций на 70 млрд грн для увеличения эмиссионного финансирования госбюджета, сообщила пресс-служба НБУ.

Покупка гособлигаций Нацбанком в мирное время запрещена законом, но на фоне экономического кризиса, спровоцированного войной, регулятор вынужден поддерживать таким образом госбюджет.

Нацбанк отметил, что доходность по военным облигациям в июне является плавающей и привязана к учетной ставке. Это приблизило ценовые условия выпуска ценных бумаг к "рыночным".

В НБУ объяснили, что такие объемы финансирования госбюджета связаны с уменьшением поступлений в бюджет на фоне сниженных налогов в стране.

НБУ также отметил, что снизить объемы покупки военных ОВГЗ позволит увеличение рыночных заимствований Минфином.

"Это снизит давление на обменный курс гривны и инфляцию и будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности и доверия правительству и Национальному банку", - сообщила пресс-служба НБУ.

При этом, НБУ предупредил, что если рыночные заимствования не возрастут, он будет вынужден удерживать учетную ставку на высоком уровне для нивелирования макроэкономических рисков.