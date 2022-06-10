Финансовые новости
- |
- 10.06.22
- |
- 10:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золото дешевеет 10 июня на новых коронавирусных ограничениях в Китае
08:40 10.06.2022 |
Цена на золото в пятницу утром снижается на введении в Китае новых коронавирусных ограничений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,3 доллара, или на 0,39%, до 1845,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,84% - до 21,633 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика. Инвесторы опасаются за спрос со стороны Китая, так как власти страны ввели новые ограничительные меры для сдерживания пандемии коронавируса в Пекине и Шанхае.
Кроме того, давление на стоимость золота оказывает доходность гособлигаций США (US Treasuries), которая растет до 3,055% с уровня предыдущего закрытия в 3,042%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
|НКЦБФР разрешила в период войны закрытые выпуски ценных бумаг
|Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
|Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 09.06.2022
|Нацбанк выкупил военные облигации на 70 млрд грн. Призвал увеличить заимствования на рынке
|Золото дешевеет 10 июня на новых коронавирусных ограничениях в Китае
|Доллар на подъеме 10 июня, поскольку трейдеры ждут данных по инфляции в США для сигналов ФРС
|Азиатские индексы следуют за падением мировых акций, в центре внимания - индекс потребительских цен США
|Американские инексы 9 июня снизились, так как растет нервозность инвесторов перед выходом данных по индексу потребительских цен
Это интересно
|Евросоюз предварительно принял закон, по которому все смартфоны должны будут иметь USB Type-C с 2024 года
|Apple анонсировала watchOS 9 с новыми функциями, циферблатами и метриками
|Представлена система Apple CarPlay нового поколения
|Buick показал кроссовер с 30-дюймовым экраном
|После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды
|Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro — новый процессор Apple M2 и старый дизайн с Touch Bar
|Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe