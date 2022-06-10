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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Золото дешевеет 10 июня на новых коронавирусных ограничениях в Китае

08:40 10.06.2022 |

Фінанси

 

Цена на золото в пятницу утром снижается на введении в Китае новых коронавирусных ограничений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,3 доллара, или на 0,39%, до 1845,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,84% - до 21,633 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика. Инвесторы опасаются за спрос со стороны Китая, так как власти страны ввели новые ограничительные меры для сдерживания пандемии коронавируса в Пекине и Шанхае.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает доходность гособлигаций США (US Treasuries), которая растет до 3,055% с уровня предыдущего закрытия в 3,042%.
 

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