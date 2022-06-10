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Доллар на подъеме 10 июня, поскольку трейдеры ждут данных по инфляции в США для сигналов ФРС
08:27 10.06.2022 |
Доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к евро в пятницу перед выходом данных по инфляции, которые должны определить путь ужесточения политики Федеральной резервной системы, и после того, как Европейский центральный банк заявил, что начнет свою кампанию по повышению ставок в следующем месяце.
Ожидается, что рост основных потребительских цен в США несколько замедлится, как показывают данные, опубликованные позднее в этот же день. Такой результат придал бы некоторую уверенность тем, кто надеялся, что инфляция достигла своего пика в марте и что апрельский откат не был разовым.
Это может дать ФРС некоторое пространство для маневра, чтобы менее агрессивно повышать ставки позже в этом году, поскольку она пытается обуздать инфляцию, не ввергая экономику в рецессию.
В ближайшем будущем рынки ожидают, что на следующей неделе ФРС объявит о втором из трех последовательных повышений процентной ставки на 50 базисных пунктов, что способствовало укреплению доллара в последние месяцы.
Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести другим валютам, оставался стабильным на уровне 103,3 после роста на 0,7% за ночь.
На этой неделе он вырос на 1,1%, что станет самым большим процентным приростом с последней недели апреля.
Индекс "похоже, относительно легко ориентировался на более решительный и агрессивный ЕЦБ. Их планы по повышению ставок на 25 б.п. в июле и сентябре и потенциально более значительные приросты, очевидно, были не более ястребиными, чем ожидалось", - говорят аналитики Westpac.
Аналитики говорят, что индекс, похоже, стабилизируется в диапазоне от 101 до 105, с возможностью протестировать более высокий уровень, если данные ИПЦ США и заседание ФРС на следующей неделе подчеркнут потенциал для более высокой доходности в США.
Евро достиг 1,0611 доллара на ранних азиатских торгах, самого низкого уровня с 23 мая, после потери 0,92% по отношению к доллару в четверг после волатильной сессии ЕЦБ.
Центральный банк 19 стран, использующих евро, заявил, что прекратит количественное смягчение 1 июля, а затем повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов 21 июля. период.
Евро также потерял 0,55% по отношению к фунту стерлингов за ночь и 0,86% по отношению к японской иене, оторвавшись от максимума за семь с половиной лет.
Иена не смогла укрепиться по отношению к доллару США, торгуясь на уровне 134,16 за доллар на ранних азиатских торгах в пятницу, около 20-летнего минимума, которого она недавно достигла.
Банк Японии, в отличие от крупных банков, неоднократно стремился удерживать процентные ставки на низком уровне, в результате чего иена упала до отметки 135,20, достигнутой 31 января 2002 года. Это был самый низкий уровень с октября 1998 года.
Чувствительный к риску австралийский доллар оставался под давлением на уровне 0,709 доллара, снизившись на этой неделе на 1,65% из-за снижения на фондовых рынках, в то время как фунт стерлингов также снизился по отношению к доллару на уровне 1,2486 доллара.
Биткойн был на уровне 29 800 долларов, потерпев неудачу в своей последней попытке выдержать прорыв выше 30 000 долларов, уровня, около которого он торговался в течение последнего месяца.
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