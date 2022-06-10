Азиатские индексы следуют за падением мировых акций, в центре внимания - индекс потребительских цен США

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 1,2% в начале торгов в Азии, что было обусловлено падением на 1,5% в Гонконге, 0,8% в богатой ресурсами Австралии и 1,6% в Южной Корее.

Японский Nikkei упал на 1,2%.

Технологические гиганты, зарегистрированные в Гонконге, сильно пострадали: их субиндекс открылся на 2,9% ниже. Гонконгские акции Alibaba (NYSE:BABA) упали на 3,3% после того, как дочерняя компания Ant Group заявила, что не планирует проводить первичное публичное размещение акций. Это стало ответом на сообщения СМИ о том, что Пекин одобрил перезапуск IPO.

Акции Alibaba в США за ночь упали на 8,1%.

Настроения участников рынка в Китае ухудшились из-за возобновления ограничений в Пекине и Шанхае в связи с появлением новых случаев заражения COVID-19. Несколько районов Пекина закрывают развлекательные заведения, в то время как большинству жителей Шанхая предстоит провести новые раунды массового тестирования, чтобы предотвратить новую вспышку.

В четверг Европейский центральный банк прекратил долгосрочную программу стимулирования и заявил, что в следующем месяце он впервые с 2011 года повысит процентную ставку, за которым последует потенциально более значительное повышение в сентябре.

В то время как решение ЕЦБ было широко ожидаемым, вероятность более значительного роста в сентябре повлияла на настроения. Экономика еврозоны борется с замедлением роста и стремительной инфляцией, усугубленной многомесячной войной на Украине.

«Мировые акции оказались под давлением после того, как ЕЦБ представил свои прогнозы, а (президент ЕЦБ Кристин) Лагард отметила риски роста инфляции», - говорится в пятничной записке аналитиков ANZ.

«А поскольку цены на энергоносители все еще растут, еще не ясно, достиг ли пик инфляции. Руководство и политика ФРС, возможно, должны будут стать более ястребиными на долгое время. Финансовые рынки нервничают».

В течение нескольких месяцев рынки были сосредоточены на том, насколько быстро центральные банки борются с инфляцией. Теперь инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе, особенно если данные по потребительским ценам в США в пятницу подтвердят повышенную инфляцию.

Согласно консенсус-прогнозу, уровень инфляции в годовом исчислении в мае составит 8,3%, не изменившись по сравнению с апрелем.

Акции на Уолл-стрит упали, поскольку рынок ждал данных о ценах. S&P 500 и Nasdaq упали более чем на 2% в своем самом большом дневном процентном снижении с середины мая, при этом акции роста с мегакапитализацией лидируют.

Акции Apple Inc и Amazon.com Inc упали на 3,6% и 4,2% соответственно.

Хотя некоторые инвесторы надеялись, что инфляция, возможно, достигла пика, недавний рост цен на нефть до 13-недельного максимума подорвал этот оптимизм, повысив привлекательность доллара-убежища.