Американские инексы 9 июня снизились, так как растет нервозность инвесторов перед выходом данных по индексу потребительских цен

Американские акции резко упали в четверг, так как беспокойство инвесторов усилилось в преддверии пятничных данных, которые, как ожидается, покажут, что потребительские цены в мае остались высокими.

Продажи усилились к концу сессии. Акции роста с большой капитализацией возглавили падение: Apple Inc и Amazon.com Inc упали на 3,6% и 4,2% соответственно, что оказало наибольшее давление на S&P 500 и Nasdaq.

Услуги связи и технологии показали наибольшее снижение среди секторов, хотя все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе в течение дня.

Нервозности добавило то, что эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,073%, самого высокого уровня с 11 мая.

Недавний резкий рост цен на нефть также повлиял на настроения перед выходом в пятницу отчета об индексе потребительских цен в США.

«Мы готовимся к завтрашним новостям об инфляции», - сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

«Я рассматриваю это как смешанное. Если общая сумма высока, а основной показатель показывает некоторое падение, я на самом деле думаю, что рынки могут вырасти на этом, потому что это покажет, что ситуация немного меняется».

Ожидается, что данные покажут, что потребительские цены выросли на 0,7% в мае, в то время как базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильность продовольственного и энергетического секторов, вырос за месяц на 0,5%.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 638,11 пункта, или 1,94%, до 32 272,79 пункта; S&P 500 потерял 97,95 пункта, или 2,38%, до 4017,82 пункта; а Nasdaq Composite упал на 332,05 пункта, или 2,75%, до 11 754,23.

Все три основных индекса зафиксировали самое большое дневное процентное снижение с середины мая. S&P 500 за год снизился на 15,7%, а Nasdaq - примерно на 25%.

Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции могут усилить опасения, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки более агрессивно, чем ожидалось ранее.

Центральный банк повысил свою краткосрочную процентную ставку на три четверти процентного пункта в этом году и намерен сохранить ее с повышением на 50 базисных пунктов на своем заседании на следующей неделе и снова в июле.

Акции Alibaba Group упали на 8,1% после того, как ее дочерняя компания Ant Group заявила, что не планирует проводить первичное публичное размещение акций.

Количество падающих выпусков на NYSE превышало число растущих в соотношении 5,51 к 1; на Nasdaq соотношение 2,79 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 31 новый минимум; Nasdaq Composite зафиксировал 18 новых максимумов и 127 новых минимумов.

Объем торгов на биржах США составил 11,50 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,07 млрд акций за всю сессию за последние 20 торговых дней.