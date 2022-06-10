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Украинцы смогут обменять наличную гривну на шведские кроны
23:51 09.06.2022 |
Нацбанк Украины и Банк Швеции заключили соглашение, что позволит украинцам, находящимся в Швеции, осуществлять обмен наличной украинской гривни на шведские кроны.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Соглашение было заключено 9 июня.
Согласно соглашению ориентировочно с 15 июня совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на временное пребывание в Швеции, смогут обменять наличную гривну на шведскую крону в отделениях крупнейшей биржевой компании в Швеции Forex, имеющей 53 филиала по всей стране.
"Сделать обмен наличной гривны на шведскую крону по этому механизму возможно будет в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен.
В обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься), говорят в НБУ.
При этом обмену не подлежат значительно изношенные банкноты и банкноты с дефектами.
"Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к шведской кроне, который будет определяться НБУ", - говорится в сообщении.
Информация об установленном курсе будет обновляться по понедельникам и публиковаться на официальном веб-сайте Банка Швеции.
С начала войны НБУ уже заключен договор об обмене наличной гривны с Национальным банком Польши, Федеральным банком и Министерством финансов Германии и Национальным банком Бельгии и Банком Италии.
НБУ продолжает активный диалог с центробанками других стран-партнеров, чтобы украинские переселенцы могли обменять наличную гривну на местную валюту, резюмировали в регуляоре.
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